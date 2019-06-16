HABER

Eskişehir’de AYT heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 12:12 | Son Güncelleme

ÖSYM tarafından düzenlenen 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) Eskişehir’de de gerçekleştirildi.YKS’nin ikinci oturumu AYT’de yaklaşık 2.5 milyon öğrenci, ÖSYM tarafından verilen 180 dakikalık sürede ter döktü.

ÖSYM tarafından düzenlenen 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) Eskişehir’de de gerçekleştirildi.
YKS’nin ikinci oturumu AYT’de yaklaşık 2.5 milyon öğrenci, ÖSYM tarafından verilen 180 dakikalık sürede ter döktü. Eskişehir’de de saat 10.15’te başlayan sınav öncesinde aileler, çocuklarının bu önemli gününde onları yalnız bırakmadı. Saat 10.00 itibariyle yapılan uyarıların ardından kapılar kapatılarak sınav için gelenler içeriye alınmadı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrenciler giriş saatine saniyeler kala sınava yetişmek için koşturdu. Aileler ise çocuklarının sınav süresinde dışarıda dualar ederek çıkış saatlerini bekledi.
Öte yandan sınavın üçüncü oturumu olan Yabancı Dil Testi (YTD) ise bugün saat 15.45’te başlayacak. Tüm sınavların sonuçları ise 18 Temmuz tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak.

Eskişehir’de AYT heyecanı

Eskişehir’de AYT heyecanı

Eskişehir’de AYT heyecanı

Eskişehir’de AYT heyecanı

Eskişehir’de AYT heyecanı

Eskişehir’de AYT heyecanı

Eskişehir’de AYT heyecanı

Eskişehir’de AYT heyecanı

Eskişehir’de AYT heyecanı

Eskişehir’de AYT heyecanı

Eskişehir’de AYT heyecanı

Eskişehir’de AYT heyecanı

Eskişehir’de AYT heyecanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Kur'an-ı Kerim provokasyonu

Kur'an-ı Kerim provokasyonu

Kırıkkale'de yağışlar can aldı! 2 ölü

Kırıkkale'de yağışlar can aldı! 2 ölü

Taş, bıçak ve sopalar havada uçuştu!

Taş, bıçak ve sopalar havada uçuştu!

Mbaye Diagne, Galatasaray'ı sildi

Mbaye Diagne, Galatasaray'ı sildi

Dekolteden vazgeçmiyor! Şovunu yaptı

Dekolteden vazgeçmiyor! Şovunu yaptı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de 3,2 büyüklüğünde deprem!

Denizli'de deprem!

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

İdlib'de TSK gözlem noktasına saldırı!

İdlib'de TSK gözlem noktasına saldırı!

Kırıkkale'de yağışlar can aldı! 2 ölü

Kırıkkale'de yağışlar can aldı! 2 ölü

TSK'dan İdlib'e büyük sevkiyat

TSK'dan sıcak bölgeye büyük sevkiyat

İçişleri Bakanlığı duyurdu: İdil'de 8 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu! Öldürüldüler...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.