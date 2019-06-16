Eskişehir’de AYT heyecanı

ÖSYM tarafından düzenlenen 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) Eskişehir’de de gerçekleştirildi.

YKS’nin ikinci oturumu AYT’de yaklaşık 2.5 milyon öğrenci, ÖSYM tarafından verilen 180 dakikalık sürede ter döktü. Eskişehir’de de saat 10.15’te başlayan sınav öncesinde aileler, çocuklarının bu önemli gününde onları yalnız bırakmadı. Saat 10.00 itibariyle yapılan uyarıların ardından kapılar kapatılarak sınav için gelenler içeriye alınmadı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrenciler giriş saatine saniyeler kala sınava yetişmek için koşturdu. Aileler ise çocuklarının sınav süresinde dışarıda dualar ederek çıkış saatlerini bekledi.

Öte yandan sınavın üçüncü oturumu olan Yabancı Dil Testi (YTD) ise bugün saat 15.45’te başlayacak. Tüm sınavların sonuçları ise 18 Temmuz tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak.