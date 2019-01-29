Eskişehir’de FETÖ operasyonu

Fethullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında Eskişehir’de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı öne sürülen ve daha önce meslekten ihraç öğretmen Fatih Mehmet S. hakkında gözaltı kararı verildi. Şahsı yakalamaya yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda zanlı kent merkezinde saklandığı örgüt evinde yakalandı. Gözaltına alınan Fatih Mehmet S., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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