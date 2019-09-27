HABER

Eskişehir’de FETÖ şüphelisi 11 eski polis adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2019 10:33 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR merkezli 4 ilde, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, KHK ile meslekten ihraç edilen aralarında 3’üncü sınıf emniyet müdürü ve emniyet amirinin de bulunduğu 11 eski polis, adliyeye sevk edildi.

Eskişehir’de FETÖ şüphelisi 11 eski polis adliyede

Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR merkezli 4 ilde, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, KHK ile meslekten ihraç edilen aralarında 3’üncü sınıf emniyet müdürü ve emniyet amirinin de bulunduğu 11 eski polis, adliyeye sevk edildi.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Eskişehir'in yanı sıra Ankara, Konya ve Düzce’de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. KHK ile meslekten ihraç edilen 3’üncü sınıf emniyet müdürü Abdülkadir Ü., emniyet amiri Ahmet D. ile komiserler Abdülkadir K., Fatih Mehmet D., Mecit B., Mehmet E., Mehmet Ö., Salih Ö., Bülent T., komiser yardımcıları Ahmet Şevki D. ve Emine G. gözaltına alındı. Örgütün emniyet yapılanmasında üst düzey yönetici oldukları belirlenen şüpheliler, Terörle Mücadele Şubesi'nde alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Eskişehir’de FETÖ şüphelisi 11 eski polis adliyedeEskişehir’de FETÖ şüphelisi 11 eski polis adliyede

Katliam gibi kaza! Kontrolden çıkan TIR otomobili altına aldı! Katliam gibi kaza! Kontrolden çıkan TIR otomobili altına aldı!
Of'ta öğrenci servisi ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralıOf'ta öğrenci servisi ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
Gürcü Nina, polise zor anlar yaşattıGürcü Nina, polise zor anlar yaşattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kısmetse Olur Melis sütyensiz haliyle tepki çekti

Kısmetse Olur Melis sütyensiz haliyle tepki çekti

İşte korkutan İstanbul depreminin ses kaydı

İşte korkutan İstanbul depreminin ses kaydı

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

Deprem anında canını hiçe saydı

Deprem anında canını hiçe saydı

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş evlendi!

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş evlendi!

Türk Telekom'dan yeni açıklama

Türk Telekom'dan yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Apollon Smintheus Tapınağı'nda Bizans hazinesi bulundu

Çanakkale'de bulundu! Şimdiye kadarki en önemli hazine

Sinop’ta şüpheli ölüm

Sinop’ta şüpheli ölüm

Kardeşinin boğulduğu yerde kayboldu

Kardeşinin boğulduğu yerde kayboldu

Uyuşturucu sanığından 'pes' dedirten savunma: Kaybetmemek için belime sardım

'Pes' dedirten savunma: Kaybetmemek için belime sardım

Gezmeye çıkıp kaybolan liseli Hatice aranıyor

Bir ilçe onu arıyor! Sır oldu...

Jandarma ekiplerinin denetiminde şaşkına çeviren detaylar

Jandarma ekiplerinin denetiminde şaşkına çeviren detaylar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.