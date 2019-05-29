HABER

Eskişehir’de Kral Midas’ın Hazinesi filminin ön gösterimi gerçekleşti

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.05.2019 12:31 | Son Güncelleme

Çekimleri Eskişehir’de yapılan ve 31 Mayıs’ta vizyona girecek olan Kral Midas’ın Hazinesi filminin gala gösterimi yönetmen, oyuncular ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşti.Eskişehir Fuar Kongre Merkezinde düzenlenene filmin ön gösterimine, Eskişehir Vali yardımcıları Bekir Şahin Tütüncü ve İsmail Soykan, filmin yönetmeni Mesut Çetin, oyuncular ve davetliler katıldı.“Tarihi eser kaçakçılığına vurgu yapan bir film oldu”Gala gösterimi öncesi konuşan filmin başrol oyuncusu İsmail Baki Tuncer, “Eskişehir’de çektik filmimizi.

Çekimleri Eskişehir’de yapılan ve 31 Mayıs’ta vizyona girecek olan Kral Midas’ın Hazinesi filminin gala gösterimi yönetmen, oyuncular ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşti.
Eskişehir Fuar Kongre Merkezinde düzenlenene filmin ön gösterimine, Eskişehir Vali yardımcıları Bekir Şahin Tütüncü ve İsmail Soykan, filmin yönetmeni Mesut Çetin, oyuncular ve davetliler katıldı.

“Tarihi eser kaçakçılığına vurgu yapan bir film oldu”
Gala gösterimi öncesi konuşan filmin başrol oyuncusu İsmail Baki Tuncer, “Eskişehir’de çektik filmimizi. İyi bir kadromuz var. Yapımcımız, yönetmenimiz Eskişehir’e gönül vermiş insanlar. Bir gün memleketimde film çekeceğim demiş ve o hayalini gerçekleştirdi. Biz de o hayalini gerçekleştirmesi için elimizden geleni yaptık bütün oyuncu arkadaşlarımla, onların da eline sağlık diyorum. Eskişehir’i tanıtan bir film oldu. Tarihi eser kaçakçılığına vurgu yapan, mesaj veren güldürdüğü kadar düşündüren ve Eskişehir’in güzelliklerini anlatan bir film oldu. Filmin Eskişehirspor’a da şöyle katkısı var; her bilet başına bir yüzde katı olacak Eskişehirspor’a. Yönetmenimiz, yapımcımız da zaten Eskişehirspor’a gönül vermiş insanlar. Onun için böyle bir katkı sunmak istediler” ifadelerini kullandı.
Ayrıca gösterim öncesi Vali yardımcıları Bekir Şahin Tütüncü ve İsmail Soykan filmine katkı yapan sponsorlara plaketlerini takdim etti. Ardından yönetmen ve oyuncuların çektirdiği toplu fotoğrafın ardından Kral Midas’ın Hazinesi filmi izleyiciyle buluştu.

Eskişehir’de Kral Midas’ın Hazinesi filminin ön gösterimi gerçekleşti

Eskişehir’de Kral Midas’ın Hazinesi filminin ön gösterimi gerçekleşti

Eskişehir’de Kral Midas’ın Hazinesi filminin ön gösterimi gerçekleşti

Eskişehir’de Kral Midas’ın Hazinesi filminin ön gösterimi gerçekleşti

Eskişehir’de Kral Midas’ın Hazinesi filminin ön gösterimi gerçekleşti

Eskişehir’de Kral Midas’ın Hazinesi filminin ön gösterimi gerçekleşti

Eskişehir’de Kral Midas’ın Hazinesi filminin ön gösterimi gerçekleşti

Eskişehir’de Kral Midas’ın Hazinesi filminin ön gösterimi gerçekleşti

Eskişehir’de Kral Midas’ın Hazinesi filminin ön gösterimi gerçekleşti

Eskişehir’de Kral Midas’ın Hazinesi filminin ön gösterimi gerçekleşti

Eskişehir’de Kral Midas’ın Hazinesi filminin ön gösterimi gerçekleşti

Eskişehir’de Kral Midas’ın Hazinesi filminin ön gösterimi gerçekleşti

Eskişehir’de Kral Midas’ın Hazinesi filminin ön gösterimi gerçekleşti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni banka kuruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni banka kuruldu

Yıldırım'dan kritik açıklamalar! 'Kimse kusura bakmasın, kulağından tutar atarız'

Yıldırım'dan kritik açıklamalar! 'Kimse kusura bakmasın, kulağından tutar atarız'

Kartal Vedat Muriç'i açıkladı

Kartal Vedat Muriç'i açıkladı

Yüzme havuzunun klor tankı sızdırdı, 100 kişi zehirlendi

Yüzme havuzunun klor tankı sızdırdı, 100 kişi zehirlendi

Bakan Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler

Bakan Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler

İzmir'de başlayan kan davası Diyarbakır'da bitmişti! Flaş gelişme yaşandı

İzmir'de başlayan kan davası Diyarbakır'da bitmişti! Flaş gelişme yaşandı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Hülya Avşar'a porno resim şoku

Hülya Avşar'a porno resim şoku

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İlk Bergüzar mı aldattı yoksa Tan mı?

İlk Bergüzar mı aldattı yoksa Tan mı?

Deniz Akkaya'dan tecavüz sahnesi isyanı

Deniz Akkaya'dan tecavüz sahnesi isyanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zühre Gökdağ: Güzellik geçici zeka kalıcı!

'Güzellik geçici zeka kalıcı'

Porno ile tehdit etti

Porno ile tehdit etti

Baldızın frikik korkusu

Baldızın frikik korkusu

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

En seksi 50 Rus!

En seksi 50 Rus!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.