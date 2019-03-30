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Eskişehir'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 11:55 | Son Güncelleme

Eskişehir'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada birbirlerini vuran iki kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Sütlüce Mahallesi Aydos Sokağı'nda Mehmet Ali Solak (45) ile Mehmet E. (39) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine cezaevinden yeni tahliye edildiği öğrenilen Mehmet Ali Solak ile Mehmet E. yanlarında taşıdıkları tabancalarla birbirlerine ateş etti.

Ağır yaralanan Solak, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet E. ise kendi imkanlarıyla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne gitti.

Mehmet Ali Solak, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının ise tedavisi sürüyor.

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1 ölü 1 yaralı Eskişehir Silahlı kavga

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