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Eskişehir’de silahlı kavga: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 11:00 | Son Güncelleme

Eskişehir’de ’yan bakma’ meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi silahla vurularak yaralandı.Edinilen bilgilere göre olay Hoşnudiye Mahallesi İskender Sokak’ta yaşandı.

Eskişehir’de ’yan bakma’ meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi silahla vurularak yaralandı.
Edinilen bilgilere göre olay Hoşnudiye Mahallesi İskender Sokak’ta yaşandı. Raşit B., Şaban G., Bilgehan H., Erdal B. ve Mustafa Ç., yan bakma meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve Raşit B. ensesinden silahla yaralandı. Arkadaşları Raşit B.’yi bölgede bulunan bir özel hastaneye götürdü. Silahla yaralama olayını gerçekleştirdiği belirlenen Erdal B., Bilgehan H. ve Mustafa Ç., İl Emniyet Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mustafa Ç. ve Bilgehan H. Sevk edildikleri sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanırken, Erdal B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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