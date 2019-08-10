Eskişehir’de trafik kazası: 5 yaralı

Eskişehir’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Eşref Yaşar Sezer, 26 ABN 073 plakalı otomobili ile Orhangazi Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı’nda seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bankere çarptı. Kaza sonucunda sürücü Eşref Yaşar Sezer ile araçta bulunan Selma Sezer, Nazile Selet, Cengiz Selet ile Ayça Selet yaralandı.

Yaralı 5 kişi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Şehir Hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



