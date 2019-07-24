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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2019 12:01 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada 17,74 gram metamfetamin, 5,37 gram skunk, 2,51 gram esrar, 3 sentetik uyuşturucu, kurusıkı tabanca, hassas terazi, öğütücü, aparat ve bir miktar para ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

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