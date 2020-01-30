Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarına hapis cezası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 2'si tutuklu 16 sanıktan 8'i, 1 yıl 8 ay ile 15 yıl 7 ay 15 gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu iki sanık ile avukatları katıldı, 14 tutuksuz sanık ise duruşmaya gelmedi.

Son sözleri sorulan sanıklar, suçsuz olduklarını iddia ederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklu sanıklardan Ali Acar'ı 15 yıl 7 ay 15 gün, Ersin Arat'ı ise 12 yıl 6 ay hapse mahkum etti.

Tutuksuz sanıklardan Serhat Bulut'u 15 yıl 7 ay 15 gün hapisle cezalandıran heyet, Arif Şener, Emin Akay, Ferhat Köse ve Ramazan Akçay'a da 12 yıl 6'şar ay hapis cezası vererek haklarında yakalama emri çıkardı.

Heyet, sanıklardan Sedat Arslanbenzer'e "uyuşturucu kullanmak" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi, 8'inin ise beraatine hükmetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince geçen yıl düzenlenen operasyonda yakalanan 16 zanlıdan 2'si tutuklanmış, 14'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

