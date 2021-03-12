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  4. Eskişehir’deki FETÖ davalarında sanıklara ceza yağdı

Eskişehir’deki FETÖ davalarında sanıklara ceza yağdı

12.03.2021 16:11 | Son Güncelleme:
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Eskişehir’de Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) eğitim kurumlarında görev yapan 13 sanıktan 11’ine toplamda 56 yıl 3 ay hapis cezası verildi.Eskişehir 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Fetullahçı Terör Örgütü’ne üye olmak" ve "örgüte yardım etmek” suçlarından 13 sanık hâkim karşısına çıktı.

Eskişehir’de Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) eğitim kurumlarında görev yapan 13 sanıktan 11’ine toplamda 56 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Eskişehir 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Fetullahçı Terör Örgütü’ne üye olmak" ve "örgüte yardım etmek” suçlarından 13 sanık hâkim karşısına çıktı. Daha önce örgütün eğitim kurumlarında görev yapan sanıklardan 9’u “örgüt üyesi olmak” suçundan 6 yıl 3’er ay hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklardan 2’si “örgüte yardım etmek” suçundan 1 yıl 13’er ay hapis cezası alırken, 2 sanık ise beraat etti.
Mahkeme heyeti tutuksuz yargılanan; D.Y., F.K., G.Ç., H.K., K.Y., M.Ö., N.P., Ş.Y. ve Z.Y.’yi “örgüte üye olmak” suçundan 6 yıl 3’er ay hapisle cezalandırdı. Heyet tutuksuz yargılanan E.Ç. ve Ö.Y.K.’ya “örgüte yardım etmek” suçundan 1 yıl 13’er ay hapis cezası verdi. Tutuksuz yargılanan sanıklardan F.K. ve N.S. ise suçlamalardan beraat etti.

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