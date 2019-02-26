Eskişehir'deki FETÖ/PDY davasında karar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında haklarında dava açılan çiftten tutuklu sanık 8 yıl 1 ay 15 gün, tutuksuz yargılanan karısı ise 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık İbrahim Korkmaz ve tutuksuz yargılanan eşi Hümeyra Korkmaz ile avukatları katıldı.

Sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Karar öncesi son sözleri sorulan İbrahim Korkmaz, "Darbe girişiminden hemen sonra askere gittim. Kaçmak istesem kaçabilirdim. Askerliğimi Kıbrıs'ta yaptım. Yeni evliyim. Borçlarım var. 4 yıllık evliyim ama 13 aydır tutukluyum." dedi.

Mahkeme heyeti, İbrahim Korkmaz'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün, Hümeyra Korkmaz'ı da aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapse mahkum etti.

