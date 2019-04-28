HABER

Eskişehir'deki zincirleme trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 18:42 | Son Güncelleme

Kazanın ardından kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memurunun cenazesi, memleketi Kütahya'da toprağa verildi

Eskişehir'de 14 gün önce meydana gelen zincirleme trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Halil Budak, memleketi Kütahya'da son yolculuğa uğurlandı.

Şehit polis memuru Halil Budak'ın naaşı, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ndeki törenin ardından Ağaçköy Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Burada "helallik" alınmasının ardından şehit polis memurunun cenazesi, törenin yapılacağı mahalledeki meydana getirildi.

Törene şehidin eşi Sıdıka, kızları Nimet Arzu ve Elif ile ağabeyi Muharrem Budak, Kütahya Valisi Ömer Toraman, Belediye Başkan Vekili Salih Özden, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, Kütahya Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar, protokol üyeleri ile çok sayıda emniyet mensubu katıldı.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın ikindi vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, polisler tarafından omuzlara alındı.

Tekbirler eşliğinde cenaze aracına konulan şehidin cenazesi, götürüldüğü mahalle mezarlığında defnedildi.

Dolu yağışının etkili olduğu Eskişehir-Ankara kara yolunda 14 Nisan'da ekip otosu ve gelin arabasının da bulunduğu 8 aracın karıştığı zincirleme kazada ağır yaralanan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesinde görevli polis memuru Budak, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetmişti.

PARTNERAhmet Kural'ın şaşırtan ev kararı!Ahmet Kural'ın şaşırtan ev kararı!
İzmir'de deprem! 3.4 şiddetinde salladıİzmir'de deprem! 3.4 şiddetinde salladı
Sakarya'daki cinayet ve intiharSakarya'daki cinayet ve intihar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cenaze Kütahya polis şehit

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'dan flaş 'seçim' açıklaması!

Binali Yıldırım'dan flaş 'seçim' açıklaması!

Havaalanındaki çirkin olay ortaya çıkardı! Bomba iddia

Havaalanındaki çirkin olay ortaya çıkardı! Bomba iddia

Herkesin gözü YSK'da! İşte o tarih...

Herkesin gözü YSK'da! İşte o tarih...

Patronunu, eşini ve kızını öldürüp, intihar etti!

Patronunu, eşini ve kızını öldürüp, intihar etti!

Memurların gözü bu haberde! Başvuru yapıldı

Memurların gözü bu haberde! Başvuru yapıldı

BBP Genel Başkanı Destici: 'Türkiye İttifakı'na varız

BBP Genel Başkanı Destici: 'Türkiye İttifakı'na varız

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir’in Foça ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem

İzmir'de deprem! 3.4 şiddetinde salladı

Fenomen kardeşlere uyuşturucuya özendirme davası

Fenomen kardeşlere 10 yıl hapis istemi!

Çanakkale Boğazı'nda arızalı savaş gemisi römorkör tarafından çekildi

Boğazda ilginç görüntü! Savaş gemisi çekilerek götürüldü

Namaz kılarken patronunu öldürdü! Eve gelince ise katliam yaptı

Patronunu, eşini ve kızını öldürüp, intihar etti!

Küçükçekmece'de rezalet! Lüks ciple 9 yaşındaki kız çocuk kaçırmaya çalıştılar

Lüks ciple 9 yaşındaki kız çocuk kaçırmaya çalıştılar

Sahte altın satan kadını yakalamıştı! 'Mağdur oldum'

Sahte altın satan kadını yakalamıştı! 'Mağdur oldum'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.