HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eskişehir’e şehit ateşi düştü

Eskişehir’e şehit ateşi düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 20:31 | Son Güncelleme

Van’ın Çatak ilçesi kırsalında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan askerlerden evli ve 1 çocuk babası olan Jandarma Uzman çavuş Yusuf Uyar (30) acı haberi Eskişehir’deki baba evine ulaştı.Van’ın Çatak ilçesi kırsalında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan askerlerden evli ve 1 çocuk babası olan 30 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Uyar’ın acı haberi Eskişehir’deki baba ocağına ulaştı.

Van’ın Çatak ilçesi kırsalında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan askerlerden evli ve 1 çocuk babası olan Jandarma Uzman çavuş Yusuf Uyar (30) acı haberi Eskişehir’deki baba evine ulaştı.
Van’ın Çatak ilçesi kırsalında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan askerlerden evli ve 1 çocuk babası olan 30 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Uyar’ın acı haberi Eskişehir’deki baba ocağına ulaştı. Şehidin Sivrihisar ilçesine bağlı İlören Mahallesi’ndeki evine askeri erkan tarafından baba Sabri ve anne Hatice Uyar’a şehadet haberi verilirken, mahalleli şehit evine Türk bayraklarını astı.
Evli ve 1 çocuk babası şehidin, 3’ü erkek 1’i kadın 4 kardeşinin bulunduğu, bunlardan Jandarma Uzman Çavuş Beytullah Uyar’ın Kahramanmaraş, Sözleşmeli Er Özgür Uyar’ın ise İzmir Çiğli’de görev yaptığı öğrenildi.

“Benim 2 çocuğum daha asker oğlumun kanını yerde bıraktırmam”
Baba Sabri Uyar, “Kurban Bayramı’nda buradaydı. Bayramda kurbanını kesti, uzun süre izin kullandı 20 gün kadar. Dün akşamda telefonla görüştük. Hatırımızı sordu, bizde iyi olduğumuzu söyledik. Bir yere gideceği zaman ‘göreve gidiyorum’ diye söylerdi. Hakkınızı helal edin derdi. Akşam görev belli değildi. Hiçbir şey söyledi. Sonra şehit haberini aldık. Vatan sağ olsun. Diyeceğim hiçbir şey yok. Beni göndersinler hemen giderim. Vatanım için canımı veririm. Benim 2 çocuğum daha asker, biri de 10 yaşında var. O büyüsün onu da askere göndereceğim. Bunu da böyle bilsin o şerefsizler. Oğlumun kanını yerde bıraktırmam” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Şehit Uzman Çavuş Yusuf Uyar’ın naaşı yarın memleketi Eskişehir’in Sivrihisar ilçesi İlören Mahallesi’ndeki düzenlenen tören ardından toprağa verileceği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İkiz olsa bu kadar benzer! İkiz olsa bu kadar benzer!
Bakan Akar'dan çok sert Doğu Akdeniz açıklaması: Sussunlar yeterBakan Akar'dan çok sert Doğu Akdeniz açıklaması: Sussunlar yeter
ÖSYM, sınav görevlilerinden HES kodu alınacak!ÖSYM, sınav görevlilerinden HES kodu alınacak!
En Çok Okunan Haberler
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş gelişme!
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş gelişme!
İsyan ettiren görüntü! Çırılçıplak, oyun parkında...
İsyan ettiren görüntü! Çırılçıplak, oyun parkında...
Survivor Ardahan bakın kimle aşk yaşıyor!
Survivor Ardahan bakın kimle aşk yaşıyor!
Abdullah Avcı'nın yeni adresi belli oldu
Abdullah Avcı'nın yeni adresi belli oldu
Flaş koronavirüs kararı: Mesai saatleri değişti
Flaş koronavirüs kararı: Mesai saatleri değişti
Bir ilde durum çok vahim! 'Tablo iç açıcı değil'
Bir ilde durum çok vahim! 'Tablo iç açıcı değil'
İlginizi Çekebilir
9 yaşındaki oğlunu dolabın içerisinde asılı buldu
9 yaşındaki oğlunu dolabın içerisinde asılı buldu
Tıp fakültesi öğrencisi Merve Mercan koronavirüse yenik düştü
Tıp fakültesi öğrencisi Merve Mercan koronavirüse yenik düştü
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem! Bu sabah başladı
İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem! Bu sabah başladı
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması
Bakan Akar'dan çok sert Doğu Akdeniz açıklaması: Sussunlar yeter
DEAŞ'tan gözaltına alınan 1 kişi serbest bırakıldı
DEAŞ'tan gözaltına alınmıştı! Serbest bırakılmıştı
Kahramanmaraş'ta korkutan yangın! Lokanta alevler içinde kaldı
Kahramanmaraş'ta korkutan yangın! Lokanta alevler içinde kaldı
Antalya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var
Feci kaza! Çok sayıda yaralı var
Şile'de orman yangını!
Şile'de orman yangını!
11 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
11 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.