Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm izle

ATV’nin Salı günleri rakip tanımayan dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, bu akşam 184 bölümü ile izleyenlerinin beğenisine sunulacak. 183. Bölümde Hızır Çakırbeyli’ye kurulan hain tuzak ile izleyicileri oldukça meraklandıran EDHO’nun 183. Bölüm özetine gelin birlikte bakalım.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 183. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır Çakırbeyli, karısı Ceylan’ı şebekenin elinden kurtardı. Bu sevinci yaşamaya vakti olmadan yeğeni Alpaslan’ın hayatı tehlikeye girdi ve Hızır, yeğenini kurtarmanın peşine düştü. Kendi mekanında, arkadaşları ve dostlarının yanında hain bir saldırıya uğrayan Alpaslan, hastanede yaşam savaşı vermeye başladı.

Bu durum üzerine intikam almak isteyen Hızır, tüm arkadaşlarını ve ailesini bir araya toplayarak Alpaslan’a yapılan bu kalleş saldırıya dair bir iz bulmalarını istedi. Hızır’ın bu isteğine en hızlı cevap veren kişi ise kimsesizlerin babası olan Doğan oldu. Alpaslan’a yapılan bu saldırının arkasındaki ismi bulan Kimsesiz Doğan, oklarını bu isme yani kontragerilla İshak’a çevirdi. “Benim ciğerime göz diktiler” şekilde bir selzenişte bulunan Doğan, sokaklarda olan bütün kimsesizleri İshak’ın izini bulmak için çağırdı.

Bu haberin üzerine İlyas Çakırbeyli, Kimsesiz Doğan’ın yönlendirdiği bütün adreslere teker teker baskın yapmaya başladı. Bütün Çakırbeyli ailesi Alpaslan’dan gelecek güzel bir haberi beklemeye koyuldu.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ İZLE

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 184. Bölüm yayınlanmaya başladığı zaman ATV üzerinden canlı izleme linki yazımızda olacak…



