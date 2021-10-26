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Eskiyen banyo liflerini atmayın! Onlarla ev temizliğinde mucizeler yaratabilirsiniz

26.10.2021 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Köpük köpük olmuş bir banyo lifi, duş almak için en gerekli malzemelerden biri. Deri üzerinde peeling etkisi yapan ve artık derilerden arınmayı sağlayan lifler bir evin vazgeçilmez nesneleri. Ailede her bir kişinin ayrı bir lif kullanması, sık kullanılan ve çabuk eskiyen pek çok eşyanın ortaya çıkmasına yol açıyor. Peki kullandıkça yıpranan ve eskiyen lifleri atmalı mıyız?

Eskiyen banyo liflerini atmayın! Onlarla ev temizliğinde mucizeler yaratabilirsiniz

Hijyen için lif kullanmak şart. Banyoda kullanılan liflerin her duş sonrası beyazlarla birlikte çamaşır makinesinde yıkanması ise mutlaka uyulması gereken bir kural. Sık sık yıkanan ve çabucak yıpranan bu lifleri atmaya kıyamıyorsanız, vereceğimiz tavsiyeleri deneyin. Yaklaşık 6 ayda yıpranan ve artık yenileriyle değiştirme zamanı geldiğini düşündüğünüz lifleri çöpe atmadan bir daha düşünün! Dokusu ve avuca sığan boyutları sayesinde çok rahat temizlik bezi gibi kullanacağınız liflerle ev temizliğini daha pratik hale getirebilirsiniz. İşte evde banyo liflerini kullanarak kolayca temizleyebileceğiniz yerler...

KOLTUK VE KANEPELER BANYO LİFİYLE PIRIL PIRIL PARLASIN

  • Eski lifleri makinede 60 derecede yıkayın. Temizlik bezlerini koyduğunuz çekmecenize yerleştirin.

  • Zaman bulduğunuzda kovaya bolca sabunlu su hazırlayın. Kokusunu sevdiğiniz bir sıvı sabun kullanabilirsiniz.

  • Temizlik bezi haline getirdiğiniz banyo lifini sabunlu sudan geçirin ve güzelce sıkıp koltuğu silmeye başlayın. Lifin girintili çıkıntılı dokusu koltuk kumaşının içine gizlenen kirin tozun açığa çıkmasını sağlar. Aynı yüzeyi iki ya da üç kez lifi yıkayarak tekrar silin.

  • Tüm koltuklar bitene kadar bunu sürdürün. Suyunuz kirlendiğinde arada bir değiştirin çünkü kirli suyla silmeniz boşa emek harcamanıza neden olur.

  • İsterseniz yumuşatıcı eklediğiniz bir su hazırlayarak bir kez daha koltukların üzerinden geçirebilirsiniz. Böylece kanepenin ve koltukların kumaşı daha da yumuşak olur ve salonunuz mis gibi kokar.

  • İşler bittiğinde camları açarak evin iyice havalanmasını sağlayın. Koltuklarınız akşama kadar bu şekilde havalanıp kuruyacaktır. Siz de tertemiz bir salonda oturmanın keyfini çıkarırsınız.

HALILARINIZI BANYO LİFİYLE TEMİZLEYİN

  • Halılarınızı temiz ve yumuşak hale getirmek için banyo lifini kullanabilirsiniz.

  • Halının dokusuyla uyum sağlayan banyo lifi temizlik sonrasında halınızın yıpranmadan ışıl ışıl bir görünüm kazanmasını sağlar. Hem daha temiz bir zemin hem de halıya ayağınızı bastığınızda yumuşaklık hissi sağlayan bu yöntemi kullanın.

  • Kovaya kremsiz bir şampuan veya bulabilirseniz kaliteli bir halı şampuanı ve su koyun. Banyo lifini içinde yıkayarak halınızı sildiğinizde pırıl pırıl olur.
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