HABER

Eşler arasında "Artık çekilmez oldun" yarışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 14:09 | Son Güncelleme

Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde "Artık çekilmez oldun" sloganıyla gerçekleştirilen eşler arası kızak yarışmasının finali yapıldı

KAYSERİ (AA) - Erciyes'te geleneksel hale gelen "Artık çekilmez oldun" kızak yarışmasının final etabı gerçekleştirildi.

Erciyes AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 2018-2019 kayak sezonunda 4 etap şeklinde yapılan yarışmada eşler finalde yarıştı.

Erkeklerin, eşlerini kızakla yokuş yukarı çektikten sonra hiç ara vermeden yokuş aşağı kızakla kayarak bitiş çizgisine ulaşmak için mücadele ettiği yarışmada, renkli anlar yaşandı.

Yarışma sonucunda Mustafa-Kübra Özbek çifti birinci, Mustafa-Emel Deniz çifti ikinci, Hasan-Şerife Yılmaz çifti ise üçüncülüğü elde etti.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, yarışmayla ilgili şunları kaydetti:

"Mart ayının sonuna gelmiş olmamıza rağmen kayak sezonumuz tüm hızıyla devam ediyor. Erciyes'te sezon boyunca sosyal ve sportif faaliyetler düzenleyerek dağımıza gelen misafirlerimizin keyifli ve eğlenceli zaman geçirebilmeleri için gayret ediyoruz. Bu nedenle kayak yapmayan vatandaşlarımızın katılabilecekleri küçük, sempatik aktiviteler de yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl başlattığımız ve geleneksel hale getirmiş olduğumuz 'Artık Çekilmez Oldun' yarışması da bunlardan. Bu organizasyonumuz ile Erciyes'te eğlenceyi yarışmaya dönüştürmüş olduk. Çiftler arasında rekabetin öne çıktığı bu yarışmalarımız vatandaşlarımız arasında yoğun ilgi gördü."

Yarışma, dereceye giren çiftlere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.

Binlerce kişi akın etti! Müthiş görüntüler Binlerce kişi akın etti! Müthiş görüntüler
Fetih Müzesi’nde ‘Bir Tutkum Var Konferansı’Fetih Müzesi’nde ‘Bir Tutkum Var Konferansı’
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Trabzon'daSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Trabzon'da
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Artık çekilmez oldun Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı Kayseri Yarış

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

Bakan Gül'den flaş Mansur Yavaş açıklaması: 1 Nisan'dan sonra

Bakan Gül'den flaş Mansur Yavaş açıklaması: 1 Nisan'dan sonra

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

G.Saray için bomba iddia! 'Yok olacak'

G.Saray için bomba iddia! 'Yok olacak'

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Malatya'da deprem!

Malatya'da deprem!

Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

Denizden yarım ton atık çıktı

Bodrum'da dalgıçlar deniz dibini temizledi

Aksaray'daki vahşete 10 bin lira ceza!

Vahşet! O manzarayı görünce harekete geçtiler

Uyuşturucu bulunmasın diye her şeyi yapmışlar!

Uyuşturucu bulunmasın diye her şeyi yapmışlar!

İstanbul'da hareketli anlar! Bıçakla etrafa saldırdı

İstanbul'da hareketli anlar! Bıçakla etrafa saldırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.