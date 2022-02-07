Esnaf faturasını cama astı gören inanamadı! İstanbul’da dikkat çeken görüntüler

Elektrik faturaları ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. İstanbul Şirinevler'deki bir lokantanın camına ‘Bize gelen elektrik faturası 45 bin 786 TL’ yazması dikkat çekti. Bu rakama inanamayan vatandaşlar, içeri girip ‘Gerçek mi?’ diye sordu.

Türkiye'de enflasyon rakamlarının yüksekliği özellikle gıda ve enerjide son günlerde ödenen yüksek faturalarla ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Yüksek faturalarla ilgili en son dikkat çeken görüntü ise esnaftan geldi.

DÜKKAN CAMINA NOT ASTILAR

Şirinevler'deki bir esnaf lokantası ise dükkan camına astığı notla dikkatleri üzerine çekti. Söz konusu notta, "Bize gelen elektrik faturası 45 bin 786 TL" yazdı.

VATANDAŞLAR İÇERİ GİRİP SORDU

Bu notu gören vatandaşların kısa süreliğine şaşkınlık yaşadığı ve lokantanın içerisine girip 'Bu rakam gerçekten doğru mu?' şeklinde sorular sordukları öğrenildi.

İşte esnafın camına astığı o notlar:





