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Esnaf kefalet kredi şartları nelerdir, limiti ne kadar? Esnaf kefalet kredisi nedir, faiz oranları ne kadar?

11.08.2023 03:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rekabet, ekonomik dalgalanmalar gibi farklı nedenlere bağlı olarak en zor olduğu kabul edilen mesleklerden biri de esnaflıktır. Esnafları desteklemek adına hem devlet kurum ve kuruluşları hem de çeşitli finans kuruluşları bazı olanaklar sağlar. İşletme, iskonto, tesis gibi krediler de bu olanaklardan bazılarıdır. Tüm bu kredi türleri esnafa destek olma amacı ile geliştirilmiştir. Peki, esnaf kefalet kredisi nedir?

Esnaf kefalet kredi şartları nelerdir, limiti ne kadar? Esnaf kefalet kredisi nedir, faiz oranları ne kadar?

En eski bir o kadar da zor kabul edilen mesleklerden biri de esnaflık mesleğidir. Esnaf olan kişiler farklı sektörlere bağlı olarak sahip oldukları işletmelerde satış yaparken rekabet, kur dalgalanmaları ya da ekonomik sıkıntılar gibi çeşitli nedenlere bağlı olarak büyük riskler alabilirler. En zor geçen süreçlerde devlet desteği ve bazı finans kuruluşlarının sunduğu olanaklarla esnafın desteklenmesi hedeflenir.

Esnaf kefalet kredisi nedir?

Farklı finans kurum ve kuruluşları, bankalar esnaflara kredi verir. Kredi Garanti Fonu (KGD) tarafından desteklenen ve kefalet edilen bu kredi türü esnaf kefalet kredisi olarak isimlendirilmiştir. Verilen bu kefalet esnafın ve zanaatkar statüsünde çalışan kişilerin yaptıkları kredi başvurularının onaylanma olasılığını artırır. Bu sayede kredi alımı ve kullanımı çok daha uygun şartlarda gerçekleşebilir.

Her kredi türünde olduğu gibi esnaf kefalet kredi şartları da önceden belirlenmiştir ve faiz oranları hesaplanarak verilir. Ayrıca bir esnafın esnaf kefalet kredisine başvuru yapabilmesi için şu şartları yerine getirmiş olması gerekir:

  • Esnaf olmak
  • Zanaatkar olarak faaliyet göstermek
  • Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’na kayıtlı üye olmak
  • Kefalet veren kooperatife ait bölgede bulunan herhangi bir adreste işyeri sahibi olmak ya da bu bölgede ikamet ediyor olmak
  • Birden fazla Esnaf ve Zanaatkarlar Kredi ve Kooperatifleri ile ortaklığı bulunmamak
  • Vergi borcu olmamak
  • Olabildiğince yüksek bir banka kredi notuna sahip olmak

Esnaf kefalet kredi faiz oranları ne kadar?

Verilecek olan esnaf kefalet kredisi için belirlenen bazı faiz oranları vardır. Esnaf kefalet kredi faiz oranları 2023 yılı için bir yıldan daha uzun bir vade süresi söz konusu ise % 7,5 olarak belirlenmiştir. Bu rakam yıllıktır. Aylık olarak ise % 0,62’dir. Esnaf kefalet kredi oranları otomatik olarak da hesaplanabilmektedir. Bunun için ilgili sitelerde bulunan hesap sayfasına gerekli bilgileri eksiksiz ve doğru olarak girmek gerekir. Bu bilgiler şunlardır: Kredi tipi, kredinin alınacağı tarih, ödeme süresi, vade, taksit sayısı, faiz oranı, kredi tutarı.

Alınacak olan kredi tutarı, esnafın ya da zanaatkârın talebine, kredi limitine ya da finansal kuruluşun prensiplerine göre değişiklik de gösterebilir. Bir finans kuruluşundan ya da bankadan esnaf kefalet kredisi almak için başvuru yapıldıktan sonra başvuru yapılan kurumun incelenme süreci başlar. Onayı verilen kredi tutarının faiz oranı, geri ödeme süresi ve ödeme tutarları hesaplanarak başvuru yapan kişiye bilgi verilir.

Esnaf kefalet kredisi limiti ne kadardır?

Başvuru koşullarına uygun olduğu tespit edilen esnaflar ve zanaatkârların dilekçe ile yazılı olarak başvuru yapması gerekir. Bu başvuru bağlı olunan esnaf kooperatifine yapılmalıdır. Dilekçe ile başvuru yapıldıktan sonra dilekçenin teslim edildiği kuruluş yönetimi, başvuruda bulunan kişiyi ve varsa ortağını değerlendirmeye alır.

Değerlendirme sonrasında kişiye ne kadar kredi vereceği tespit edilir. Örnek olarak 2023 yılına ait olan esnaf kefalet kredi oranlarından yıllık faiz % 7,5 kredi oranı hesaplanır ve kişiye yansıtılır. Ne kadar kredi verileceği tespit edildikten, esnaf kefalet kredi limiti belirlendikten sonra sonuç on beş iş günü içinde başvuru yapan esnafa bildirilir.


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