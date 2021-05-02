Esnaf ve emekliler için hazırlanan pakette neler var? Esnaf ve emekliler için dev paket!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hazırladıkları destek paketlerine bir de TESKOMB ve banka kredi taksit ertelemelerini ekleyince vatandaşlara 200 milyar liranın üstüne çıkan bir yardımda bulunduklarını açıkladı.

DESTEK PAKETİNDE NELER VAR?

İŞTEN ÇIAKRTMA YASAĞI TEKRAR UZATILDI! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları doğrultusunda işten çıkarma yasağı 17 Mayıs tarihinden 30 Haziran tarihine kadar uzatıldı. Yapılan bu düzenleme ile birlikte bir süre önce uzatılan, kısa çalışma ödeneği desteği ile işten çıkarma yasağının süresi eşitlenmiş oldu. Geçen hafta yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile birlikte süresi Mart ayına dolan kısa çalışma ödeneği desteği de 30 Haziran'a uzatılmıştı. İş sözleşmeleri ahlak, iyi niyet kurallarına uymayan haller, belirli süreli iş ya da hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin kapanması, faaliyetinin sona ermesi durumları haricinde bir ay daha feshedilemeyecek.

ESNAF DESTEK SÜRESİ UZATILDI Koronavirüs pandemisinden olumsuz etkilenen 2.5 milyon esnafa verilen desteklerin süresi de 1 ay daha uzatıldı. Cumhurbaşkanı kararı ile daha önce 3 ay olarak açıklanan aylık 1000 Türk Lirası olan hibe desteğinin süresi bir ay daha uzatılarak dört aya çıkarıldı. Destekten yararlananlardan iş yerlerinde kirada olanlara, büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise aylık 500 lira şeklinde uygulanan kira desteğinin süresi de 3 aydan 4 aya çıkartıldı. Destekler için başvurular 31 Mayıs 23.59'a kadar e-devlet üzerinden yapılacak.

KREDİ TAKSİTLERİ 1 TEMMUZ'DA TESKOMB aracılığı ile ya da doğrudan Halkbank üzerinden esnafa verilen kredilerin taksit ödemeleri ile 1 Temmuz'a ertelendi. Esnafın bankalara yaklaşık 12 milyar, TESKOMB'a ise 58 milyar lira tutarında kredi borcu var.

CİRO KAYBINA DESTEK DEVAM EDİYOR Koronavirüs salgını sebebiyle yiyecek-içecek sektöründe bulunan ve salgından olumsuz etkilenen işletmeler için hazırlanmış geri ödemesiz ciro kaybı desteklerinin başvuru süresi de diğer destek paketleri gibi uzatıldı. Bu sayede işletmelerin hak kaybına uğramasını önlemek amaçlanıyor.

KONAKLAMA TESİSLERİNE KDV DESTEĞİ Konaklama tesislerinde geceleme hizmetlerinde yüzde 1 olarak uygulanan KDV uygulaması 1 ay süre ile tekrar uzatıldı. Karara göre, konaklama tesislerinde geceleme hizmetlerinde yüzde 1'lik indirimli KDV oranı uygulaması 30 Haziran 2021 tarihine kadar geçerli olmaya devam edecek.

SÜRESİ DOLMUŞ OLAN ÇEKLER İBRAZ EDİLMEYECEK Son ibraz süresi 29 Nisan ile 31 Mayıs arasına denk gelen çekler de ibraz edilmeyecek. Bu çekler, 1 Haziran'dan sonra kalan ibraz süresi içinde ibraz edilecek. Aynı tarihlerde vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar hakkında icra ve iflas takibi de başlatılamayacak, ihtiyati haciz kararı da verilemeyecek ve başlamış olan takipler ise duracak.