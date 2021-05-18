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Esnafa 5 bin TL hibe desteği müjdesi! 5000 TL hibe nasıl alınır şartları nelerdir? 

18.05.2021 00:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Mayıs tarihli Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı Millete Sesleniş konuşmasında esnafa destek paketi kararını duyurdu. Esnafa 5 bin TL hibe desteği müjdesinin ardından vatandaşlar, Esnaf desteği başvurusu nasıl yapılır? Esnaf desteği başvurusu şartları nelerdir? konularını araştırmaya başladı. İşte, detaylar...

Esnafa 5 bin TL hibe desteği müjdesi! 5000 TL hibe nasıl alınır şartları nelerdir? 

17 Mayıs tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pandemi koşullarında ekonomik sıkıntılar çeken esnafa 5 bin TL destek verileceğini duyurdu. Erdoğan, konuşmasında yaptığı açıklamada gelir akışı bozulan esnafa bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL ödeme yapılacağını ifade etti. Açıklamanın ardından esnafa 5 bin TL ödeme desteği başvurusu nasıl yapılır? başlığı araştırılmaya başladı. İşte, detaylar...

ESNAFA 5 BİN TL DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı ardından esnafa hibe desteği yapılacağını duyurdu. Konuya ilişkin açıklama ise önümüzdeki günlerde bakanlık tarafından yapılacak. Erdoğan'dan kimlerin destekten yararlanabileceğine ilişkin yaptığı açıklama ise şöyle:

"Salgın tedbirleriyle sebebiyle işlerine ara vermek zorunda kalan esnaflarımıza iki grup halinde destek olmayı amaçlıyoruz. Sayıları 235 bine ulaşan ilk grupta yer alan işletmelere 5 bin liralık hibe ödemeleri yapacağız.

  1. grupta kahve kıraathane pastane, internet kafeler vb işletmeler yer almaktadır. Sayıları 235 bine ulaşan işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapacağız.

  • grupta bakım onarım, tamirat, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak, kozmetik, bakırcılar, ayakkabıcılar, konfeksiyonlar vb yer almaktadır. Bu gruba berberler otobüsçüler, pazarcılar dahildir. Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmeyi kapsayan bu gruba bir defaya mahsus 3 bin lira hibe desteği vereceğiz. Toplamda 4 milyar 602 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz."

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    Cumhurbaşkanı Kabine Toplantısı

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