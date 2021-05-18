Esnafa 5 bin TL hibe desteği müjdesi! 5000 TL hibe nasıl alınır şartları nelerdir? 

17 Mayıs tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pandemi koşullarında ekonomik sıkıntılar çeken esnafa 5 bin TL destek verileceğini duyurdu. Erdoğan, konuşmasında yaptığı açıklamada gelir akışı bozulan esnafa bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL ödeme yapılacağını ifade etti. Açıklamanın ardından esnafa 5 bin TL ödeme desteği başvurusu nasıl yapılır? başlığı araştırılmaya başladı. İşte, detaylar...

ESNAFA 5 BİN TL DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı ardından esnafa hibe desteği yapılacağını duyurdu. Konuya ilişkin açıklama ise önümüzdeki günlerde bakanlık tarafından yapılacak. Erdoğan'dan kimlerin destekten yararlanabileceğine ilişkin yaptığı açıklama ise şöyle:

"Salgın tedbirleriyle sebebiyle işlerine ara vermek zorunda kalan esnaflarımıza iki grup halinde destek olmayı amaçlıyoruz. Sayıları 235 bine ulaşan ilk grupta yer alan işletmelere 5 bin liralık hibe ödemeleri yapacağız.