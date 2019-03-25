ESOGÜ Hastanesi’nde TrueBeam Radyoterapi cihazı hizmete açıldı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı’nda TrueBeam Radyoterapi sistemi düzenlenen törenle hizmete başladı.

Açılışı ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Arslantaş gerçekleştirirken, Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Başar Sırmagül ve Başhekim Yardımcıları Doç. Dr. Nurdan Acar ile Doç. Dr. Kenan Karbeyaz da açılışta hazır bulundu.

Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Arslantaş, TrueBeam Radyoterapi ile ilgili yaptığı açıklamada yeni jenerasyon ışın teknolojisi olan bu sistemin kanser tedavisinde devrim niteliği taşıyan bir teknoloji olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Ali Arslantaş, "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, 7 Haziran 2004 tarihinden itibaren radyoterapi hizmeti vererek hasta tedavisine başlamış olup günümüze kadar 13 binin üzerinde kanser hastasına radyoterapi hizmeti sunmuştur. 2004 yılında radyoterapi hizmetine Kobalt teleterapi cihazı ile başlanmış olup, günümüzde en modern radyoterapi cihazları ile devam edilmektedir. TrueBeam radyoterapi sistemi, görüntü kılavuzluğunda radyoterapi ve radyocerrahi uygulamaları için tamamen entegre olan gelişmiş bir lineer hızlandırıcıdır. TrueBeam, kanser tedavisinde devrim niteliği taşıyan, yeni jenerasyon ışın tedavi teknolojisidir. TrueBeam sistemi, robotik görüntüleme, otomatik hasta konumlandırma, hareket yönetimi ve tedaviyi dinamik olarak senkronize etmek için tamamen yeniden yapılandırılmış bir kontrol sistemi ile birçok teknik yeniliği kullanmaktadır. TrueBeam, akciğer, meme, prostat ve baş ve boyun dahil olmak üzere pek çok kanser türünün tedavisinde kullanılmaktadır. TrueBeam hem hızlı tedavi etme gücüne sahiptir, hem de hassas doz oranları sunmaktadır. TrueBeam, yoğunluk ayarlı radyoterapi (IMRT), stereotaktik beden radyoterapisi (SBRT) ve volümetrik modüle edilmiş ark tedavisi (VMAT) gibi gelişmiş tedavi yöntemlerini sunmaktadır. TrueBeam, görüntüleme ve radyoterapi sistemini entegre etmiştir. Gerçek zamanlı tümör izleme ve görüntüleme sistemleri sayesinde tedavi milimetre hassasiyetinde uygulanmaktadır. Gelişmiş görüntü alma özelliği ile tümör hareketini birleştirerek kesin doğrulukta tedavi uygulamaya olanak sağlamaktadır. Solunum takibi gerektiren akciğer, karaciğer, meme gibi organlardaki tümörlerin radyoterapisinde kullanılmaktadır. Işınlama, solunum hareketi izlenerek yapılabildiği için tümörün bulunduğu alana doğrudan yüksek tedavi dozu verilebilmektedir. Hızlı tedavi özelliği ile, hastanın tedavi masasında daha kısa süre kalmasına, tümör hareketinin azalmasına ve dolayısıyla sağlıklı dokunun en üst seviyede korunmasına olanak sağlamaktadır. Tedavi süresi, diğer radyoterapi cihazlarına göre beş kata kadar kısadır ve bu da hastanın tedaviye uyumunu arttırmaktadır. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı’nda uyarlanabilir altyapısı ve dikkat çeken yeni teknolojik özellikleri ile TrueBeam, bugün ve geleceğe yönelik olarak kanserle mücadelede ön planda yer almaya devam edecek güvenli ve kaliteli tedavi sunmaktadır" dedi.



