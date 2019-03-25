HABER

ESOGÜ Hastanesi’nde TrueBeam Radyoterapi cihazı hizmete açıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 25.03.2019 13:22 | Son Güncelleme

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı’nda TrueBeam Radyoterapi sistemi düzenlenen törenle hizmete başladı.Açılışı ESOGÜ Rektörü Prof.

ESOGÜ Hastanesi’nde TrueBeam Radyoterapi cihazı hizmete açıldı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı’nda TrueBeam Radyoterapi sistemi düzenlenen törenle hizmete başladı.
Açılışı ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Arslantaş gerçekleştirirken, Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Başar Sırmagül ve Başhekim Yardımcıları Doç. Dr. Nurdan Acar ile Doç. Dr. Kenan Karbeyaz da açılışta hazır bulundu.
Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Arslantaş, TrueBeam Radyoterapi ile ilgili yaptığı açıklamada yeni jenerasyon ışın teknolojisi olan bu sistemin kanser tedavisinde devrim niteliği taşıyan bir teknoloji olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Ali Arslantaş, "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, 7 Haziran 2004 tarihinden itibaren radyoterapi hizmeti vererek hasta tedavisine başlamış olup günümüze kadar 13 binin üzerinde kanser hastasına radyoterapi hizmeti sunmuştur. 2004 yılında radyoterapi hizmetine Kobalt teleterapi cihazı ile başlanmış olup, günümüzde en modern radyoterapi cihazları ile devam edilmektedir. TrueBeam radyoterapi sistemi, görüntü kılavuzluğunda radyoterapi ve radyocerrahi uygulamaları için tamamen entegre olan gelişmiş bir lineer hızlandırıcıdır. TrueBeam, kanser tedavisinde devrim niteliği taşıyan, yeni jenerasyon ışın tedavi teknolojisidir. TrueBeam sistemi, robotik görüntüleme, otomatik hasta konumlandırma, hareket yönetimi ve tedaviyi dinamik olarak senkronize etmek için tamamen yeniden yapılandırılmış bir kontrol sistemi ile birçok teknik yeniliği kullanmaktadır. TrueBeam, akciğer, meme, prostat ve baş ve boyun dahil olmak üzere pek çok kanser türünün tedavisinde kullanılmaktadır. TrueBeam hem hızlı tedavi etme gücüne sahiptir, hem de hassas doz oranları sunmaktadır. TrueBeam, yoğunluk ayarlı radyoterapi (IMRT), stereotaktik beden radyoterapisi (SBRT) ve volümetrik modüle edilmiş ark tedavisi (VMAT) gibi gelişmiş tedavi yöntemlerini sunmaktadır. TrueBeam, görüntüleme ve radyoterapi sistemini entegre etmiştir. Gerçek zamanlı tümör izleme ve görüntüleme sistemleri sayesinde tedavi milimetre hassasiyetinde uygulanmaktadır. Gelişmiş görüntü alma özelliği ile tümör hareketini birleştirerek kesin doğrulukta tedavi uygulamaya olanak sağlamaktadır. Solunum takibi gerektiren akciğer, karaciğer, meme gibi organlardaki tümörlerin radyoterapisinde kullanılmaktadır. Işınlama, solunum hareketi izlenerek yapılabildiği için tümörün bulunduğu alana doğrudan yüksek tedavi dozu verilebilmektedir. Hızlı tedavi özelliği ile, hastanın tedavi masasında daha kısa süre kalmasına, tümör hareketinin azalmasına ve dolayısıyla sağlıklı dokunun en üst seviyede korunmasına olanak sağlamaktadır. Tedavi süresi, diğer radyoterapi cihazlarına göre beş kata kadar kısadır ve bu da hastanın tedaviye uyumunu arttırmaktadır. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı’nda uyarlanabilir altyapısı ve dikkat çeken yeni teknolojik özellikleri ile TrueBeam, bugün ve geleceğe yönelik olarak kanserle mücadelede ön planda yer almaya devam edecek güvenli ve kaliteli tedavi sunmaktadır" dedi.

ESOGÜ Hastanesi’nde TrueBeam Radyoterapi cihazı hizmete açıldı

PARTNERÜnlü yıldız fena frikik verdi! Bir de üstüne rüzgar çıkınca...Ünlü yıldız fena frikik verdi! Bir de üstüne rüzgar çıkınca...
Mesanesinden 522 gramlık tek parça taş çıktıMesanesinden 522 gramlık tek parça taş çıktı
İtalya'da 5 aylık bir bebek evde sünnet sonrası öldü, anne-baba hakkında soruşturma açıldıİtalya'da 5 aylık bir bebek evde sünnet sonrası öldü, anne-baba hakkında soruşturma açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

Bakan Gül'den flaş Mansur Yavaş açıklaması: 1 Nisan'dan sonra

Bakan Gül'den flaş Mansur Yavaş açıklaması: 1 Nisan'dan sonra

G.Saray için bomba iddia! 'Yok olacak'

G.Saray için bomba iddia! 'Yok olacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Burun kuruluğu nasıl tedavi edilir?

Burun kuruluğu nasıl tedavi edilir?

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Nabız sayınız hastalık habercisi olabilir

Nabız sayınız hastalık habercisi olabilir

Yanık izi nasıl geçer?

Yanık izi nasıl geçer?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlık Bakanı'ndan 'salgın' açıklaması

Sağlık Bakanı'ndan 'salgın' açıklaması

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor! Avrupa'nın en büyüğü...

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Sağlık Bakanı: 41 ilaçta arz sıkıntısı bu hafta son bulacak

Sağlık Bakanı'ndan 'ilaç' açıklaması

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Propolis tüketin

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

Bakan Selçuk duyurdu! SMA hastaları ilaçlarını bugünden itibaren alabilecek

İlaçlar bugünden itibaren alınabilecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.