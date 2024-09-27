Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı gecelerde! Taze aşıklar bu defa poz vermekten çekinmedi

'Diriliş Ertuğrul', 'Bir Umut Yeter', 'Ramo' ve 'Kanunsuz Topraklar' gibi birçok başarılı projede rol alan güzel oyuncu Esra Bilgiç son dönemde özel hayatıyla gündemde.

Bir dönem futbolcu Gökhan Töre ile evli olan Bilgiç, geçtiğimiz ay Faruk Sabancı ile görüntülenmişti. Birlikte görüntü vermekten çekinin ünlü çift birçok kez birlikte görüntülenince aşk yaşadıkları artık belgelenmiş oldu.

BU DEFA POZ VERDİLER

Son olarak "Her şey yolunda, çok teşekkür ediyoruz. Bunlar için çok erken, daha müsait vakitte konuşuruz" diyen ünlü çift bu defa birlikte bir davette boy gösterdi.

Geceye el ele katılan Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı poz vermekten de çekinmedi.