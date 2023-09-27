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  4. Cinsellik tavsiyeleriyle tanınan Esra Ezmeci başörtülü pozuyla sosyal medyayı salladı! "Çok yakışmış"

Cinsellik tavsiyeleriyle tanınan Esra Ezmeci başörtülü pozuyla sosyal medyayı salladı! "Çok yakışmış"

27.09.2023 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsellik ve ilişki tavsiyelerinde bulunmasıyla sık sık gündeme gelen Esra Ezmeci kandil akşamında Sultanahmet Cami'ye gitti. Buradan başörtülü pozunu paylaşan Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci sosyal medyada gündem oldu.

Gelen cinsellik sorularını açık açık paylaşması ve yanıtlamasıyla tanınan Esra Ezmeci paylaşımlarıyla da gündeme geliyor. Şu sıralar Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programıyla ekranda olan ünlü psikolog son paylaşımıyla dikkat çekti.

Tavsiyeleriyle sık sık gündeme gelen Esra Ezmeci kandil gecesi Sultanahmet Cami'ye gitti. Sosyal medyada da elinde Yasin ile poz veren Ezmeci'nin başörtülü pozları dikkat çekti.

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Esra Ezmeci'nin takipçilerinin bir kısmı ünlü psikoloğun makyajına takıldı bir kısmı ise Ezmeci'ye "Çok yakışmış" yorumlarında bulundu.

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Ünlü psikolog daha önce de benzer pozlar vermiş ve elleri ojeli diye eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

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