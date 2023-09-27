Cinsellik tavsiyeleriyle tanınan Esra Ezmeci başörtülü pozuyla sosyal medyayı salladı! "Çok yakışmış"

Gelen cinsellik sorularını açık açık paylaşması ve yanıtlamasıyla tanınan Esra Ezmeci paylaşımlarıyla da gündeme geliyor. Şu sıralar Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programıyla ekranda olan ünlü psikolog son paylaşımıyla dikkat çekti.

Tavsiyeleriyle sık sık gündeme gelen Esra Ezmeci kandil gecesi Sultanahmet Cami'ye gitti. Sosyal medyada da elinde Yasin ile poz veren Ezmeci'nin başörtülü pozları dikkat çekti.

Esra Ezmeci'nin takipçilerinin bir kısmı ünlü psikoloğun makyajına takıldı bir kısmı ise Ezmeci'ye "Çok yakışmış" yorumlarında bulundu.



Ünlü psikolog daha önce de benzer pozlar vermiş ve elleri ojeli diye eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

