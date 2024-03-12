Esra Ezmeci'ye gelen mesajların ardı arkası kesilmiyor! "Kocam Rus komşumla..."

Klinik psikolog Esra Ezmeci'ye takipçilerinden gelen mesajlar sık sık gündeme geliyor. Programında da bu itiraflardan bazılarını seçerek işleyen Ezmeci'ye geçtiğimiz gün gelen mesajları yine gündem oldu.

Ünü psikoloğa gelen ve dikkat çeken ilginç mesajlardan biri "Rus komşumuz eşimle merhabalaşınca sarılıyor. Normal mi?" idi.

Esra Ezmeci sarılmayı normal bulmadı ve "Sarılmasa daha iyi olur" dedi.

Bir diğer mesaj ise daha da ilginçti. Esra Ezmeci'ye bir takipçisi "Hocam eşim cezaevinde beni orada bile aldatıyor" diyerek akıl danıştı.



Esra Ezmeci ise "Orada nasıl aldatıyor. Belli ki akıllanmamış" diyerek şaşırdı.





