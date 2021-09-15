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  4. Esrarengiz ölüm! 1 haftadır kayıptı, sığınakta ölü bulundu

Esrarengiz ölüm! 1 haftadır kayıptı, sığınakta ölü bulundu

15.09.2021 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de, ailesinin 1 hafta önce kayıp başvurusunda bulunduğu İbrahim Kuvancak (40), oturduğu binanın sığınağında ölü bulundu. Vücudunda darp ya da yara izi olmayan Kuvancak’ın ölüm nedeni, otopsiyle belli olacak.

Esrarengiz ölüm! 1 haftadır kayıptı, sığınakta ölü bulundu

Çavuşlar Mahallesi'ndeki binanın sığınağından kötü koku alan apartman sakini, şüphe üzerine polise haber verdi.

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1 HAFTADIR KAYIPTI

İhbarla olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, erkek cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemede cansız bedenin, 1 hafta önce ailesi tarafından kayıp olarak bildirilen İbrahim Kuvancak'a ait olduğu belirlendi.

DARP VEYA YARA İZİ BULUNMADI

Kuvancak’ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Vücudunda darp veya yara izi olmayan İbrahim Kuvancak’ın kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belli olacak. (DHA)

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Düzce
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