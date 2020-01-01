Essence dergisinin kapağında ilk kez başörtülü siyah bir kadın: Halima Aden

Halima Aden Essence dergisinin kapağında yer aldığını Instagram hesabından duyurdu. Paylaşımında derginin kapağında yer alan görsele yer veren Halima Aden “Ahhh!! Essence için 2020'nin ilk kapağım! Bu tarihi 50. yıldönümü kapağında yorulmadan çalışan herkese çok teşekkür ederim, Essence'de yer alan ilk siyah başörtülü kadın olduğum için çok minnettarım!" dedi.
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Ahhh!! My first cover of 2020 and it’s for @essence !! A huge thank you to everyone who worked tirelessly on this historic 50th anniversary cover, I’m so thankful to be the first black hijab wearing woman to be featured on Essence! ♥️???????????? Chief Content&Creative Officer @moanaluu Photographer @jdthecombo Written by @jamberstarr Stylist/Fashion Director @mariellebobo Beauty Director @missjulee Makeup @jessicasmalls Manicure @pipbuzz Creative Director @mochamommy_nyc Production @nataliegialluca Set Design @propsbypenelope
Essence dergisinden Aden’in kapak olmasıyla ilgili "Yeni bir döneme girmeye hazırlanırken, kalıpları kırmaya devam ediyoruz" açıklaması yapıldı. 22 yaşındaki Halima Aden Essence dergisinin 50. yıl dönümünde 2020’nin ilk sayısında kapak oldu. Kenya’da Kakuma Göçmen Kampı’nda dünyaya gelen Aden 7 yaşında ABD’ye göç edene kadar burada yaşadı.
Halima Aden makes history as the first model to wear a hijab and burkini for Sports Illustrated Swimsuit: https://t.co/8WFD4hHmiH. pic.twitter.com/OsBthnjoLY— Sports Illustrated Swimsuit (@SI_Swimsuit) April 29, 2019
Somali asıllı Aden, mayıs ayında 55 yıllık Sports Illustrated dergisi için poz veren ilk Müslüman kadın model olmuştu. Aden’in Müslüman kadınların denize giyimine uygun plaj giysileriyle verdiği pozları derginin kapağında kullanılmıştı.
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