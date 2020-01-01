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  4. Essence dergisinin kapağında ilk kez başörtülü siyah bir kadın: Halima Aden

Essence dergisinin kapağında ilk kez başörtülü siyah bir kadın: Halima Aden

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Afrika kökenli Amerikalı model Halima Aden, Essence dergisinin kapağında yer alan ilk siyah ve başörtülü Müslüman kadın oldu.

Essence dergisinin kapağında ilk kez başörtülü siyah bir kadın: Halima Aden

Halima Aden Essence dergisinin kapağında yer aldığını Instagram hesabından duyurdu. Paylaşımında derginin kapağında yer alan görsele yer veren Halima Aden “Ahhh!! Essence için 2020'nin ilk kapağım! Bu tarihi 50. yıldönümü kapağında yorulmadan çalışan herkese çok teşekkür ederim, Essence'de yer alan ilk siyah başörtülü kadın olduğum için çok minnettarım!" dedi.

Essence dergisinden Aden’in kapak olmasıyla ilgili "Yeni bir döneme girmeye hazırlanırken, kalıpları kırmaya devam ediyoruz" açıklaması yapıldı. 22 yaşındaki Halima Aden Essence dergisinin 50. yıl dönümünde 2020’nin ilk sayısında kapak oldu. Kenya’da Kakuma Göçmen Kampı’nda dünyaya gelen Aden 7 yaşında ABD’ye göç edene kadar burada yaşadı.

Somali asıllı Aden, mayıs ayında 55 yıllık Sports Illustrated dergisi için poz veren ilk Müslüman kadın model olmuştu. Aden’in Müslüman kadınların denize giyimine uygun plaj giysileriyle verdiği pozları derginin kapağında kullanılmıştı.

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Halima Aden Essence dergisi

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