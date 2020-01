Essence dergisinin kapağında ilk kez başörtülü siyah bir kadın: Halima Aden

Halima Aden Essence dergisinin kapağında yer aldığını Instagram hesabından duyurdu. Paylaşımında derginin kapağında yer alan görsele yer veren Halima Aden “Ahhh!! Essence için 2020'nin ilk kapağım! Bu tarihi 50. yıldönümü kapağında yorulmadan çalışan herkese çok teşekkür ederim, Essence'de yer alan ilk siyah başörtülü kadın olduğum için çok minnettarım!" dedi.

Essence dergisinden Aden’in kapak olmasıyla ilgili "Yeni bir döneme girmeye hazırlanırken, kalıpları kırmaya devam ediyoruz" açıklaması yapıldı. 22 yaşındaki Halima Aden Essence dergisinin 50. yıl dönümünde 2020’nin ilk sayısında kapak oldu. Kenya’da Kakuma Göçmen Kampı’nda dünyaya gelen Aden 7 yaşında ABD’ye göç edene kadar burada yaşadı.

Halima Aden makes history as the first model to wear a hijab and burkini for Sports Illustrated Swimsuit: https://t.co/8WFD4hHmiH. pic.twitter.com/OsBthnjoLY