Eşsiz tasarım ve mükemmel kalite anlayışını birleştiren Adidas terlikte fırsat

Bize özgürlüğü ve rahatlığı hatırlatan sandaletler bu sezonun vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Eğer siz de stilinizi tamamlayacak, trendleri yansıtan ve aynı zamanda rahatlıktan ödün vermeyen bir sandalet arayışındaysanız, Adidas Üniseks Adilette Clog Slide Terlik tam size göre! Adidas'ın eşsiz tasarım ve mükemmel kalite anlayışının birleştiği bu terliğe hazır indirimdeyken bir şans vermeye ne dersiniz?

Rahatlık, stil ve konforu bir araya getiren: Adidas Üniseks Adilette Clog Slide Sandalet

Delikli tasarımı sayesinde ayaklarınızı gün boyu serin tutar.

Kayma önleyici dış tabanı sayesinde su, kir tutmaz.

Kaygan yüzeylerde rahat bir şekilde hareket etmenizi sağlar.

Plajda, havuzda, günlük gezilerde rahatlıkla kullanılabilir.

Hem erkeklerin hem de kadınların kullanımına uygundur. Farklı renk seçenekleri bulunur.

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürün süper. Crocs muadili, bence daha spor görünümlü. Ancak 1-1,5 no büyük alınmalı. Kalıplar dar."

"Ürün tam ölçüde, ayak numaranız ile aynı. Zemin biraz sert ama sağlam. Orijinal ve hologram etiketli. Çok memnun kaldım, tavsiye ederim."

"Ayak destek noktaları çok iyi. Tasarım etkileyici ve rahat."

Bu içerik 25 Temmuz 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İndirim bittiyse üzülmeyin!

Adidas'taki tüm indirimleri görmek için buraya tıklayın.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.