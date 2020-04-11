Estetiğe gerek yok! Bu yöntem gıdıyı yerle bir ediyor!

Gıdının oluşmasındaki en büyük etki aşırı kilolar olsa da, tek neden bu değildir. Özellikle kadınlar için büyük sorun yaratan gıdı, birçok sebeple ortaya çıkabilir. Doku gevşekliği, yaşlanma, duruş bozukluğu gibi problemler çene altının sarkmasına yol açar. Tüm bunlarla beraber gıdı, genetik bir sorun da olabilir.
Birçok insanın sağlıksız beslenmeyle birlikte, yaş aldıkça vücudunun bazı noktalarında deformasyonlar oluşur. Bunlardan biri de gıdılarımızdır. Oluşan bu sarkık görüntüyü yok etmenin birçok yolu var. Kesin ve etkili çözüm arayanların estetik cerrahi operasyon seçeneği bulunuyor. Ancak ameliyatın zorluğu, iyileşme süreci ve sonrasında ortaya çıkabilecek rahatsızlıklardan dolayı bıçak altına yatmak pek çok kadının tercihi değildir. Evde yapabileceğiniz egzersizlerle kolayca gıdı sarkmasından kurtulabilirsiniz.
GIDI SARKMASI İÇİN EGZERSİZLER
1. DİL EGZERSİZİ
Ayağa kalkarak sırtınız dik olacak şekilde durunuz.
Ağzınızı kapayarak dilinizle üst damağınıza dairesel hareketler yapınız.
Her gün 3x10 defa olmak üzere tekrarlayınız.
2 PARMAK EGZERSİZİ
Sağ orta ve işaret parmağınızı çenenizin altına götürünüz.
2 Parmağınızı tam orta noktada tutunuz.
Sol elinizle çenenizin sağ tarafından başlayarak yukarı doğru masaj yapınız.
Hareketi 3 kere yaptıktan sonra, işlemi sol tarafınız için tekrar ediniz.
3. BAĞIRMA EGZERSİZİ
Kendinizi rahat hissettiğiniz bir yerde, sırtınız dik olacak şekilde oturunuz. Vücudunuzu kasmamaya özen gösteriniz.
Ağzınızı açarak; sesli harfleri bağırarak söylemeye başlayınız.
Her gün 3x10 defa olmak üzere tekrarlayınız.
4. ÇENE EGZERSİZİ
Rahat bir pozisyonda dik şekilde oturunuz.
Başınızı dik tutunuz.
Çenenizi öne ve arkaya yavaş şekilde hareket ettiriniz.
Her gün 10 kez tekrar ediniz.
5. SAKIZ ÇİĞNEME
Bir sakız alarak abartılı şekilde çiğneyiniz.
5 dakika ağzınız kapalı çiğnedikten sonra aynı şekilde 5 dakika ağzınız açık şekilde çiğneyiniz.
Her gün 3 defa tekrar ediniz.
6. BOYUN EGZERSİZİ
Başınızı 45 derecelik açı oluşturarak aşağı yukarı kaldırıp indiriniz.
Her gün 3x10 defa olmak üzere tekrar ediniz.
7. DUDAK EGZERSİZİ
Ayağa kalkarak sırtınız dik olacak şekilde durunuz.
Alt dudağınızı dışarı çıkarınız.
Somurtuyormuş gibi durunuz.
5 dakika boyunca 10 saniye ara ile yapınız.
Her gün 3x10 defa tekrar ediniz.
8. YUKARI BAKMA EGZERSİZİ
Başınızı elinizden geldiğince arkaya doğru yatırmaya çalışınız.
Alt dudağınız üste gelecek şekilde çenenizi oynatınız.
Her gün 3x10 defa tekrar ediniz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum