Estetiğe gerek yok! Bu yöntem gıdıyı yerle bir ediyor!

Gıdının oluşmasındaki en büyük etki aşırı kilolar olsa da, tek neden bu değildir. Özellikle kadınlar için büyük sorun yaratan gıdı, birçok sebeple ortaya çıkabilir. Doku gevşekliği, yaşlanma, duruş bozukluğu gibi problemler çene altının sarkmasına yol açar. Tüm bunlarla beraber gıdı, genetik bir sorun da olabilir.

Birçok insanın sağlıksız beslenmeyle birlikte, yaş aldıkça vücudunun bazı noktalarında deformasyonlar oluşur. Bunlardan biri de gıdılarımızdır. Oluşan bu sarkık görüntüyü yok etmenin birçok yolu var. Kesin ve etkili çözüm arayanların estetik cerrahi operasyon seçeneği bulunuyor. Ancak ameliyatın zorluğu, iyileşme süreci ve sonrasında ortaya çıkabilecek rahatsızlıklardan dolayı bıçak altına yatmak pek çok kadının tercihi değildir. Evde yapabileceğiniz egzersizlerle kolayca gıdı sarkmasından kurtulabilirsiniz.

GIDI SARKMASI İÇİN EGZERSİZLER



1. DİL EGZERSİZİ



Ayağa kalkarak sırtınız dik olacak şekilde durunuz.

Ağzınızı kapayarak dilinizle üst damağınıza dairesel hareketler yapınız.

Her gün 3x10 defa olmak üzere tekrarlayınız.