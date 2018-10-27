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Estetik cerrahide "merdiven altı" tehlikesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 12:15 | Son Güncelleme

Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Cenk Demirdöver: - "Cerrah olmadığı halde kendini cerrah olarak tanıtan ya da başka bir disipline ait cerrahi unvana sahip kişiler, kendilerine farklı unvanlar ekleyerek plastik cerrahmış gibi tanıtma gayretindeler, bu son derece tehlikeli" - Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Vargel: -"Eğitimi ve yetkisi olmayan insanların bu işi yapması doğru değil. Biz o nedenle karşı çıkıyoruz" - "Sağlık Bakanlığı da buna müdahale etmeli. Estetisyenim diyen bir kişinin lazerle tedavi yaparken, hastayı yaktıktan sonra bunu tedavi etme şansı yok" - "Ehliyetsiz kişilerin yaptığı işlemlerle sağlıklarına zarar gelenler genelde durumlarını gizliyor. Onlar vitrine, medyada öne çıkmak, görülmek ve gösterilmek istemiyorlar. Onun için de gizli kalıyorlar, utanıyorlar. Kimse de şikayet edemiyor"

SİNAN ÖZMÜŞ - Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Derneği (TPRECD) Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Cenk Demirdöver, "Cerrah olmadığı halde kendini cerrah olarak tanıtan ya da başka bir disipline ait cerrahi unvana sahip kişiler, kendilerine farklı unvanlar ekleyerek plastik cerrahmış gibi tanıtma gayretindeler, bu son derece tehlikeli." dedi.

Türkiye'de yoğun ilgi gören estetik cerrahide, "merdiven altı" olarak nitelendirilen yetkisiz doktor ve eğitimsiz kişiler halk sağlığını tehdit ediyor.

Doç. Dr. Cenk Demirdöver, Antalya'nın Serik İlçesi Belek Turizm Merkezi'nde düzenledikleri 40. Ulusal Kurultayı'nda, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de estetik cerrahiye duyulan ilginin moda gibi olduğunu belirtti.

Yazılı ve görsel yayın araçlarında sürekli estetikle ilgili haberlerin yer almasının insanların ilgisini uyandırdığını vurgulayan Demirdöver, "İnsanlar kendilerine daha çok bakmayı öğrendiler. Bu sayede estetik ameliyat daha fazla talep görüyor." diye konuştu.

Demirdöver, Türkiye'de en fazla burun estetiği, karın ve yüz germe ile yağ alma gibi ameliyatların yapıldığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Cerrah olmadığı halde kendini cerrah olarak tanıtan ya da başka bir disipline ait cerrahi unvana sahip kişiler kendilerine farklı unvanlar ekleyerek plastik cerrahmış gibi tanıtma gayretindeler. Halkımızın bu konuda bilinçlendirilmesi ve özellikle estetik operasyonların plastik cerrah tarafından yapıldığının halkımızın fark etmesi gerekiyor."

- Yabancı uzmanlar için Türkiye'ye gelmek artı bir değer

Türk hekimlerinin yurt dışında saygı gördüğünü belirten Demirdöver, eskiden yurt dışındaki toplantılara gitmenin Türk plastik cerrahlar için artı değer olduğunu şimdi ise yabancı uzmanların Türkiye'ye gelmesinin onlar için artı bir değer kazandırdığını anlattı.

Demirdöver, "Çok sayıda yeni teknikler yayınlıyoruz. Bunu da bütün dünya takip ediyor." ifadelerini kullandı.
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- "Sağlık Bakanlığı buna müdahale etmeli"

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Vargel de estetik cerrahide en önemli sorunlarının "merdiven altı" çalışan kişiler olduğuna işaret etti.

Prof. Dr. Vargel, uzmanlık alanı olmadığı halde estetik cerrahlık yapmaya çalışan hekimlerin yanı sıra 1-2 ay kurs alarak yetkin olduğuna inananlar ile hiçbir eğitim almadan sadece birisinin yanında görerek estetik müdahaleler yapmaya çalışanların halk sağlığına tehdit oluşturduğunu anlattı.

Denetim ve kontrollerin yeterli olmaması nedeniyle bu kişilerin ortaya çıkmasının kolay olduğunu öne süren Vargel, şunları kaydetti:

"Plastik cerrahlar olarak halkın sağlığını korumak, yönlendirmek, müdahale etmek zorundayız. Bu, bir sorumluluk. Bizim insanımız kıymetli. Eğitimi ve yetkisi olmayan insanların bu işi yapması doğru değil. Biz o nedenle karşı çıkıyoruz. Sağlık Bakanlığı da buna müdahale etmeli. Estetisyenim diyen bir kişinin lazerle tedavi yaparken, hastayı yaktıktan sonra bunu tedavi etme şansı yok."
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- "Zarar görenler utanıyor"

"Merdiven altı" yerlerde estetik yaptırdıktan sonra durumlarını beğenmeyen kişilerin bu sefer plastik cerrahlara yöneldiğini aktaran Vargel, en çok dolgu ve botoks nedeniyle şikayetçi olanların kendilerine geldiğini, ehliyetsiz kişilerin yaptığı işlemlerle sağlıkları bozulanların da durumlarını gizlediklerini vurguladı.

Vargel, "Onlar, vitrine, medyada öne çıkmak, görülmek ve gösterilmek istemiyorlar. Onun için de gizli kalıyorlar, utanıyorlar. Kimse de şikayet edemiyor." diye konuştu.

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Antalya Estetik Operasyonlar merdiven altı

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