SİNAN ÖZMÜŞ - Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Derneği (TPRECD) Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Cenk Demirdöver, "Cerrah olmadığı halde kendini cerrah olarak tanıtan ya da başka bir disipline ait cerrahi unvana sahip kişiler, kendilerine farklı unvanlar ekleyerek plastik cerrahmış gibi tanıtma gayretindeler, bu son derece tehlikeli." dedi.

Türkiye'de yoğun ilgi gören estetik cerrahide, "merdiven altı" olarak nitelendirilen yetkisiz doktor ve eğitimsiz kişiler halk sağlığını tehdit ediyor.

Doç. Dr. Cenk Demirdöver, Antalya'nın Serik İlçesi Belek Turizm Merkezi'nde düzenledikleri 40. Ulusal Kurultayı'nda, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de estetik cerrahiye duyulan ilginin moda gibi olduğunu belirtti.

Yazılı ve görsel yayın araçlarında sürekli estetikle ilgili haberlerin yer almasının insanların ilgisini uyandırdığını vurgulayan Demirdöver, "İnsanlar kendilerine daha çok bakmayı öğrendiler. Bu sayede estetik ameliyat daha fazla talep görüyor." diye konuştu.

Demirdöver, Türkiye'de en fazla burun estetiği, karın ve yüz germe ile yağ alma gibi ameliyatların yapıldığına işaret ederek, şunları söyledi: