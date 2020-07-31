Estetik dişlerin sırrı invisalign tedavisinde!

Ortodontik tel tedavisi görenler veya yakınları tedavi görenler tedavinin bazı zorluklarını çok iyi biliyorlar. Özellikle yemek yerken, dişleri fırçalarken ve tellerin estetik olmayan görüntüsünden rahatsız olurken bunların farkına varıyorlar.

Tel tedavisi ile Invisalign tedavisi arasındaki farklar burada kendini gösteriyor, günlük sosyal hayatınız etkilenmeden ortodontik tedavinizi görmenin keyfi bambaşka. Invisalign tedavisinin en büyük üç avantajını sizin için örneklendirmek istedim

ESTETİK BİR TEDAVİ AÇISINDAN INVISALIGN

Ortodotik tedavi görenlerin en büyük endişesinin "estetik görünüş" olduğunu söyleyebilirim.

İşiniz gereği insanlarla yüz yüze bir hayat sürüyor olabilirsiniz, ekran karşısında,bir bankada, havayolu şirketinde, eğitim kurumunda, spor salonunda, otelde gününüzün çoğunu insanlarla diyalog halinde geçiriyorsunuz ve doğal olarak tedavi olurken bunu kimsenin görmesini istemiyorsunuz. Bu durumda yüzyüze konuşurken bile dişlerinizde olduğu anlaşılamayacak kadar şeffaf bir tedavi yöntemi invisalign. Takılıp çıkarılabilmesi sayesinde ise çok özel anlarınızda kendiniz çıkarıp işlerinizi hallettikten sonra tekrar takabilirsiniz. Tedaviniz sizin ellerinizde :)