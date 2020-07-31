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Estetik dişlerin sırrı invisalign tedavisinde!

SAĞLIK HABERLERİ  | 31.07.2020 11:30 | Son Güncelleme

Son zamanlarda adını sıklıkla duyduğumuz bir ortodontik tedavi yöntemi invisalign yöntemden bahseden Ortodontist Dt. Yasin Akgül, “Nasıl kullanıldığını, dişleri nasıl düzelttiğini sıkça konuştuk, bugün de detaylıca günlük hayatızda invisalign kullanımını anlatmak istedi.

Estetik dişlerin sırrı invisalign tedavisinde!

Ortodontik tel tedavisi görenler veya yakınları tedavi görenler tedavinin bazı zorluklarını çok iyi biliyorlar. Özellikle yemek yerken, dişleri fırçalarken ve tellerin estetik olmayan görüntüsünden rahatsız olurken bunların farkına varıyorlar.

Tel tedavisi ile Invisalign tedavisi arasındaki farklar burada kendini gösteriyor, günlük sosyal hayatınız etkilenmeden ortodontik tedavinizi görmenin keyfi bambaşka. Invisalign tedavisinin en büyük üç avantajını sizin için örneklendirmek istedim

ESTETİK BİR TEDAVİ AÇISINDAN INVISALIGN

Ortodotik tedavi görenlerin en büyük endişesinin "estetik görünüş" olduğunu söyleyebilirim.

İşiniz gereği insanlarla yüz yüze bir hayat sürüyor olabilirsiniz, ekran karşısında,bir bankada, havayolu şirketinde, eğitim kurumunda, spor salonunda, otelde gününüzün çoğunu insanlarla diyalog halinde geçiriyorsunuz ve doğal olarak tedavi olurken bunu kimsenin görmesini istemiyorsunuz. Bu durumda yüzyüze konuşurken bile dişlerinizde olduğu anlaşılamayacak kadar şeffaf bir tedavi yöntemi invisalign. Takılıp çıkarılabilmesi sayesinde ise çok özel anlarınızda kendiniz çıkarıp işlerinizi hallettikten sonra tekrar takabilirsiniz. Tedaviniz sizin ellerinizde :)

INVISALIGN TEDAVİSİ VE DİŞ FIRÇALAMA

Estetik olmasının yanında ağız bakımı nasıl olacak diyen hastalarımız için en iyi seçenek invisalign. Tel tedavisi görenlerin çok iyi bildiği konu, diş fırçalamak tellerle zor ve ciddi bir özen gerektiriyor. Tel ve dişler arasının temizliği zaman alıyor.

Invisalign tedavisinde diş fırçalarken plağınızı ağızınızdan çıkarıp rahatlıkla dişlerinizi fırçalayabilirsiniz, bu sayede ortodontik tedavi sırasında dişlerinizi çürütmeden, sağlıklı bir tedavi geçirmiş olursunuz.

INVISALIGN TEDAVİSİ VE BESLENME

Ortodontik tedavide dikkat edilecek en önemli konulardan birisi de yiyip içtiklerimiz. Geleneksel yöntemlerde fındık, fıstık,çerez, badem ,ceviz gibi sert şeyleri tüketemiyoruz. Yaz aylarının en sevileni kirazi, eriği ve zeyrin, hurma gibi çekirdekli meyve sebzeleri kesinlikle yiyemiyoruz.

Invisalign tedavilerinde ise yiyip içmek serbest ve hiçbir sınırlandırma yok. Plağınızı çıkarıp, rahatlıkla istediğinizi yiyip içebiliyorsunuz. Tedaviniz olurken diyetinizin hiç değişmemesin konforu bambaşka, bir akşam yemeğinde masanın ortasında kiraz,erik dolu bir tabak ve çerez dolu kaseye herkesle birlikte eşlik etmekten çekinmiyorsunuz:)

Kısacası estetik, hijyenik ve konfor açısından düşünüldüğünde en iyi tedavi yöntemi invisalign.

İyi günler, keyfli tedaviler

Ortodontist
Dt. Yasin Akgül

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