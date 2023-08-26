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  4. Estetik faciası! Badem göz ameliyatı genç kadının hayatını kararttı! 3 defa ameliyata ikna etti…

Estetik faciası! Badem göz ameliyatı genç kadının hayatını kararttı! 3 defa ameliyata ikna etti…

26.08.2023 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de yaşayan bir çocuk annesi genç kadın, güzelleşmek uğruna gittiği özel bir klinikte hayatının şokunu yaşadı. Son dönemde en çok yapılan estetik türü olan "badem göz" ameliyatına giren 31 yaşındaki Gonca Akdemir, yüzünde yaralar olunca doktor mini yüz germe yapalım dedi. Yüzü daha kötü hale geldi. Yüz germe ameliyatının da dikişleri açılınca 3. kez ameliyata alınan genç kadının yüzünün eski halinden eser kalmadı.

Estetik faciası! Badem göz ameliyatı genç kadının hayatını kararttı! 3 defa ameliyata ikna etti…

İzmir'de yaşayan 31 yaşındaki Gonca Akdemir daha güzel hale gelebilmek için özel bir kliniğe gidip, son dönemde en sık yaptırılan estetik ameliyatı olan "badem göz" adı verilen ameliyatı olmak istedi. .

Doktor U.A. bu ameliyatı yapabileceğini ve 6 ay sonra hiçbir iz kalmayacağını söyledi. Ancak işler söylendiği gibi devam etmedi. Ameliyat üstüne ameliyatla bir estetik faciasına dönüştü. İddiaya göre eksik olan ameliyatı düzeltmek için 2 kez daha operasyon yapılan genç kadın şimdi yüzünde iltihaplarla kaldı. Giderek daha kötü hale gelen yüzünün biran önce düzeltilmesini isteyen Gonca Akdemir kendisine bunu yapan doktordan şikayetçi oldu.

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ESKİ HALİNDEN ESER KALMADI

Yaşadığı süreci Sabah gazetesine anlatan Gonca Akdemir; "Bundan 5 ay kadar önce bir kliniğe gittim. Beni bir şekilde bir estetik operasyona ikna ettiler. Bende kabul ettim. Badem göz adı verilen ameliyatı oldum. Çıktıktan bir süre sonra dikişlerin izleri olduğunu ve açılmalar olduğunu görünce doktorun yanına gittim.

Bana bu izleri mini yüz germe ile yok edebiliriz dedi. Kabul ettim, yüz germe ameliyatını yaptı. Bu kez yanağımla yüzüm arasında uzama oldu. Daha kötü hale geldim. O ameliyatın izleri de yüzümde kaldı" ifadelerini kullandı.

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"42 BİN LİRA PARA ALDILAR"

Ben artık ne yapacağımı bilemedim, günlerce acı içinde kaldım diyen genç kadın; "Tekrar doktorun yanına gittim. Bana bir ameliyat daha yaparak o dikişleri düzelteceğini söyledi. Bu kez yüzümün tamamına dikişler yaptı. İzler daha belirgin yaralar haline geldi.

Toplamda benden 42 bin lira para almışlardı. Ben yarım kalan tedavimin tamamlanması için şikayetçi oldum. Klinik doktoru işten çıkardı bana paramı ödedi aslında hatalarını kabul ettiler. Ama şimdi bu doktorun yaptığı yanına kar kalmasın istiyorum. Başka kadınların canı yanmasın istiyorum" dedi.

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BADEM GÖZ AMELİYATI NEDİR?

Badem göz ameliyatı son dönemde hem kadınlar hem erkekler tarafından sık tercih ediliyor. Göz kapakları ve çevresine oluşan sarkmaların giderilmesi amacıyla gözün dış kenar kısmından hafif yukarı çekilerek sabitlenmesi sağlanıyor.

Bu sayede gözler daha iri ve çekik bir görünüme kavuşuyor. Kişinin bakışları hem daha genç hem de daha derinlikli bir ifade kazanabiliyor

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Doktor İzmir badem göz estetiği estetik

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