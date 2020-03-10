Estetik ve Yaşlanma Olgusu

Yaşlanmayı biyolojik olarak durdurabilmek elbette mümkün değil. Spor yaparak, doğru ve sağlıklı beslenerek, stresten uzak durarak yaşlanmanın etkileri azaltılıp yavaşlatılabilse de tamamen durdurmak söz konusu değil. Bu noktada zamanı geri almak isteyenler estetik operasyonlara başvurarak yaşlanmanın izlerinden kurtulma yolunu tercih ediyor.

Var olan izleri gerileten işlemler olduğu gibi, önleyici estetik müdahalelerle de yaşlılığa karşı tedbir alınabiliyor. Amacın yaşlanmayı durdurmak değil daha güzel yaşlanmak olduğu bu süreçte, farklı genetik yapılardan dolayı herkeste farklı izler kalsa da, genel şikayet olan yaşlı görünümü hafifletmek adına yapılabilecek tedbirler mevcut.

ÖNLEYİCİ ESTETİK UYGULAMALARI NELERDİR?

Yaşın ve sağlıksız yaşam şartların oluşturduğu vücut deformitelerine karşı gerçekleştirilen estetik girişimler olarak tanımlayabileceğimiz bu işlemler, tamamen kişiye özel planlanan ve oluşmakta olan hasarlara karşı uygulanması gereken tedavilerdir. İhtiyaca göre aşamalı uygulanan bu estetik operasyonlar içerisinde en önemli olanlardan biri cildin kalitesini ve bütünlüğünü korumak amacıyla yapılan önleyici botoks ve yağ enjeksiyonudur.