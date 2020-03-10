Estetik ve Yaşlanma Olgusu

Yaşlanmayı biyolojik olarak durdurabilmek elbette mümkün değil. Spor yaparak, doğru ve sağlıklı beslenerek, stresten uzak durarak yaşlanmanın etkileri azaltılıp yavaşlatılabilse de tamamen durdurmak söz konusu değil. Bu noktada zamanı geri almak isteyenler estetik operasyonlara başvurarak yaşlanmanın izlerinden kurtulma yolunu tercih ediyor.
Var olan izleri gerileten işlemler olduğu gibi, önleyici estetik müdahalelerle de yaşlılığa karşı tedbir alınabiliyor. Amacın yaşlanmayı durdurmak değil daha güzel yaşlanmak olduğu bu süreçte, farklı genetik yapılardan dolayı herkeste farklı izler kalsa da, genel şikayet olan yaşlı görünümü hafifletmek adına yapılabilecek tedbirler mevcut.
ÖNLEYİCİ ESTETİK UYGULAMALARI NELERDİR?
Yaşın ve sağlıksız yaşam şartların oluşturduğu vücut deformitelerine karşı gerçekleştirilen estetik girişimler olarak tanımlayabileceğimiz bu işlemler, tamamen kişiye özel planlanan ve oluşmakta olan hasarlara karşı uygulanması gereken tedavilerdir. İhtiyaca göre aşamalı uygulanan bu estetik operasyonlar içerisinde en önemli olanlardan biri cildin kalitesini ve bütünlüğünü korumak amacıyla yapılan önleyici botoks ve yağ enjeksiyonudur.
Özellikle mimiklerin en yoğun olduğu bölgelere yapılması gereken bu uygulamalarla beraber dolgu da önleyici bir tedbir olarak öne çıkmaktadır. 30’lu yaşlar sonrası hücreler arası maddenin ve yağ dokusunun erimesi ve yer değiştirmesi nedeniyle oluşan çukurları doldurarak yaşlı görünümü engelleyebilen dolgu çeşitleri, sağladığı yüksek başarı ve hızlı etki ile tercih sebebi olmaktadır.
ZAMAN GERİ ALINMASA DA ETKİLERİ GİZLENEBİLİR
Yaşlanmanın, stresin ve çevresel faktörlerin etkisi başta olmak üzere bir çok nedenden dolayı deforme olabilen cildimiz için zamanı geri alamasak da görünümünü iyileştirebilmek elimizde. Özellikle yaşlılığımızı en çok belli eden göz çevresi, fazla derilerin ve torbalarının alınması veya dolgu uygulaması ile genç görünümün anahtarı olabilmektedir.
Yüz germe de yaşlılığın izlerinden kurtulabilmek adına uygulanan en etkili yöntemlerdendir. Bununla beraber kimyasal peeling, somon DNA uygulaması, mezoterapi, PRP ve kök hücre tedavisi de cilt gençleştirme ve yenileme uygulamalarında ön plana çıkmaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki, en faydalı ve doğru kararı vermek adına bir uzmanla görüşerek nihai kararı vermek en önemli noktadır.
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı
Op. Dr. Bora Özel
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