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    4. Estetikle değişimin bu kadarı da pes dedirtti! Neredeyse 30 yaş gençleşti

    Estetikle değişimin bu kadarı da pes dedirtti! Neredeyse 30 yaş gençleşti

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    01.07.2024 11:08
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    Bir kadın estetik işlemler yaptırmak üzere doktora başvurdu. Doktor, hastanın eski halini ve estetik işlemlerden sonraki halini Instagram hesabında paylaştı. Estetik müdahaleler sonucu adeta 30 yaş gençleşen kadının değişimini gören hayretler içerisinde kaldı.

    Estetikle değişimin bu kadarı da pes dedirtti! Neredeyse 30 yaş gençleşti

    Estetik doktoru Daniel Diaz Torrado gençleşmek için kendisine gelen hastanın ilk ve son halini sosyal medya hesabında paylaştı. Dudak dolgusu ve botoks gibi işlemlerden geçen kadının eski halinden eser kalmadı.

    Estetik işlemlerle gençleşmek isteyen bir kadın soluğu estetik doktorunda aldı.

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    Yaşı bilinmeyen kadın birkaç farklı estetik operasyon geçirmesi sonucu adeta zamanda yolculuk yaparak bambaşka biri oldu.

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    Kadının muhteşem değişim videosu sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

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    Estetikle eski halinden eser kalmayan kadının videosu şu ana kadar 1,3 milyon izlenmeye ulaştı.

    Express


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