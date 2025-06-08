Estetikte büyük tehlike! Gençlik aşısı oldu, yüz felci geçirdi: "Yüzüm beton gibi oldu" Uzmanlar uyardı: "Yaptırmadan önce 2 kere düşünün"

Bursa’da 38 yaşındaki iç mimar Elif Avcı, gençlik aşısı yaptırmak için gittiği klinikte hayatının şokunu yaşadı. Arkadaşının tavsiyesiyle özel bir kliniğe başvuran Avcı, işlem sonrası yüz felci geçirdi ve mimiklerini kaybetti.

Sabah’ın haberine göre, Avcı’nın bilgisi ve onayı olmadan yüzüne botoks benzeri işlemler uygulandığı ortaya çıktı. Uzmanlar, bu müdahalelerin yüz felcine neden olduğunu belirtti.

“GÜZELLEŞEYİM DERKEN KABUSU YAŞADIM”

Elif Avcı, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı: "Güzelleşmek uğruna arkadaş tavsiyesiyle gittiğim klinikte kabusu yaşadım. Doğal ve ışıltılı görünmek için yaptırdığım, benim basit gördüğüm fakat sonucu hiç basit olmayan bir uygulamaydı. Bu tarz işlemleri yaptırmak isteyenler lütfen çok dikkatli olsunlar, 1 değil 5 kere düşünsünler. Çünkü canınız fazlasıyla yanabiliyor. Hem maddi hem manevi büyük zarara uğrayabiliyorsunuz. Maalesef güzelliğiniz elinizden kayabiliyor.”

“YÜZÜM BETON GİBİ, MİMİKLERİMİ KAYBETTİM”

Avcı, işlem öncesi botoks istemediğini özellikle belirttiğini, ancak doktorun yüzüne yüksek dozda enjeksiyon yaptığını ifade etti. “Tedavi öncesi botoks istemediğimi belirttiğim doktor benim yüzüme ful botoks gibi bir işlem yapmış. Yüzümü beton gibi hissetmeye başladım, mimiklerimi hareket ettiremez oldum. Kaç tane dermatoloğa, nöroloğa gittim, söyledikleri şey yüzüme fazla dozda vitamin enjekte edilmiş hem benim vücudum tepki vermiş hem de yapılan işlem benim istediğimle paralel bir işlem değil” dedi.

UZMANLARDAN UYARI

Uzmanlar, estetik işlemlerin mutlaka yetkin ve güvenilir merkezlerde yapılması gerektiğini vurguluyor. Yüz felci gibi ciddi komplikasyonların, yanlış uygulamalar veya uygun olmayan dozlar nedeniyle ortaya çıkabileceği belirtiliyor.