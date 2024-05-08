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    4. Estetikte yeni çılgınlık: Photoshoplu fotoğrafı gösterip… 'Ağlayarak bana geldi' diyerek anlattı

    Estetikte yeni çılgınlık: Photoshoplu fotoğrafı gösterip… 'Ağlayarak bana geldi' diyerek anlattı

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    08.05.2024 19:38
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    Ünlü estetikçi Prof. Dr. Hayati Akbaş, "Photoshoplu fotoğraflarını gösterip, fotoğraftaki haline benzemek isteyen kişiler var. Kişilerin gerçek şekillerinden farklı bir şekilde topluma kendilerini göstermelerinin psikolojik, sosyolojik, etik ve ahlaki birçok sıkıntısı kesinlikle ortaya çıkacaktır" dedi.

    Sosyal medya kullanımını her geçen gün daha da yaygınlaşıyor. İnsanlar photoshoplu hallerini sosyal medyada yayınladıktan sonra gerçek hayatta da bu hallerine benzemek için estetik merkezlerine başvuruyor.

    "KIZ AĞLAYARAK BANA GELDİ"

    Bu durumun yanlış bir yaklaşım olduğunu ifade eden FBM Tıp Merkezi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hayati Akbaş, "Günümüzde sosyal medyanın çok yaygın kullanımı ile birlikte insanlarda fotoğraf paylaşımı çok yaygın bir konudur. İnsanlar photoshop yaparak, fotoğraf düzenleyerek sosyal medyasına koyuyor. Ben bunu bir plastik cerrah olarak doğru bir yaklaşım olarak düşünmüyorum.

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    Bir hanım bana geldi. Genç bir kız 25 yaşlarındaydı. Photoshoplu fotoğrafının sosyal medyada paylaşarak bir delikanlı ile diyaloğa girmişler. İş evlenme noktasında gelmiş. Kız ağlayarak bana geldi. ‘Ben hep photoshoplu fotoğraflarımı sosyal medyada kullandım ve birisi ile tanıştım. Kişi o halimi biliyor fakat gerçek halim bu’ dedi.

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    Kişinin gerçek hali ile sosyal medyada kullandığı fotoğraflar ile hiçbir bağlantı yok. Kız ağlıyor ve ‘beni buna benzetin’ diyor. Böyle bir şey hiç doğru değil. Kişilerin gerçek şekillerinden farklı bir şekilde topluma kendilerini göstermelerinin psikolojik, sosyolojik, etik ve ahlaki birçok sıkıntısı kesinlikle ortaya çıkacaktır.

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    Bir insanının yüzü ile görüntüsü ile ilgili sorunları varsa plastik cerrahi ile ilgili branş vardır. Plastik cerrahi o bedeni estetik cerrahi uygulamaları daha hoş bir hale getirebilir. Bu photoshoplu fotoğraflar üzerinde yaparak bundan bir kazanım elde etmeye çalışmak son derece yanlıştır" diye konuştu. (İHA)

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    Photoshop estetik 5 yaş
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