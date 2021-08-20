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Estonya, 10 Afgan mülteci kabul edeceğini duyurdu! Sosyal medyada olay oldu

20.08.2021 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Estonya Başbakanı Kaja Kallas'ın Afganistan'dan tahliye edilen 10 kadar mülteciyi kabul etmeye hazır olduklarını söylemesi gündem yarattı. Sayının sadece 10 olması sosyal medyayı adeta sallarken Estonya hükümeti, daha sonra bu sayının 30'a çıkartıldığını duyurdu.

Estonya, 10 Afgan mülteci kabul edeceğini duyurdu! Sosyal medyada olay oldu

Tüm dünya, Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirmesi sonrası gelişmeleri büyük bir dikkatle izlerken, ülkeden kaçanların sayısını da önemli derecede arttırdı. Batı ülkelerinden de belli rakamlarda mülteci kabul edeceklerine dair açıklamalar yapıldı.

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Afgan mültecilerle alakalı olarak yaptığı açıklama ile sosyal medyada adeta dalga konusu oldu. Afganistan'taki kaosun dünyayı şoka uğratmaya devam ettiğini söyleyen Kallas, Estonya'nın 10 adet Afganı mülteci olarak kabul etmeye hazır olduğunu ifade etti.

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Kallas açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Ülke olarak Afganistan'ta patlak veren insani krizin çözümüne katkıda bulunmak istiyoruz. Şu anki duruma göre, Estonya 10 kişiye mülteci statüsüne kabul etmeye hazırdır. Özellikle Avrupa Birliği ve NATO ile işbirliği yapması nedeniyle evlerinde hayatı tehlike altında olan insanları kabul etmeye hazırız."

DAHA SONRA SAYI 30'A YÜKSELDİ

NATO üyesi Estonya'da hükümet, daha sonra çıklamada ise bu sayının 30'a çıkartıldığını duyurdu.

Bunlardan 20'si Estonya ile işbirliği yapan Afganlardan, 10'u ise NATO ve Avrupa Birliği ile işbirliği yapan Afganlardan seçilecek.

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Öte yandan Estonya hükümetinin aldığı karar sosyal medyada Trend Topic oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Estonya Taliban
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