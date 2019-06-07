HABER

Eşyalar kül oldu, Kur’an-ı Kerim yanmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 15:57 | Son Güncelleme

Trabzon’un Arsin ilçesinde dün akşam saatlerinde bir evde çıkan yangında eşyalar kül olurken, sadece Kur’an-ı Kerim yanmadı.Trabzon’un Arsin ilçesi Fatih Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde Ömer Çil’e ait evde yangın çıktı.

Eşyalar kül oldu, Kur’an-ı Kerim yanmadı

Trabzon’un Arsin ilçesinde dün akşam saatlerinde bir evde çıkan yangında eşyalar kül olurken, sadece Kur’an-ı Kerim yanmadı.
Trabzon’un Arsin ilçesi Fatih Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde Ömer Çil’e ait evde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangına Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Maddi zararın meydana geldiği yangında eşyalar kullanılmaz hale gelirken, yangın sonrası evde yapılan incelemede küle dönen eşyaların arasında yanmamış halde Kur’an-ı Kerim bulundu.
Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy, yangın sonrası yanan evde yaptığı incelemede, “Hep duyarız, yangın çıkan yerde Kur’an-ı Kerim yanmadı diye. Evet her şey yanmış fakat Allah’ın kelamının olduğu kitaplar yanmamış, bu bir mucize ve bizler de şahit olduk. Dün akşam da bugün de ailemizin yanındaydık. Devletimizin imkanlarını ailemizin maddi kaybını kapatmak ve yaralarını sarmak için kullanacağız. Çil ailesine geçmiş olsun, Rabbim daha beterinden korusun” ifadelerini kullandı.

Eşyalar kül oldu, Kur’an-ı Kerim yanmadı

Eşyalar kül oldu, Kur’an-ı Kerim yanmadı

İşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepkiİşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepki
Datça'da yıllar sonra Akdeniz foku görüntülendiDatça'da yıllar sonra Akdeniz foku görüntülendi
Bayram tatili sonrası Kuzey Ege’de trafik yoğunluğu arttıBayram tatili sonrası Kuzey Ege’de trafik yoğunluğu arttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Aleyna'nın bikinili hali olay! Tepki gösterdi

Aleyna'nın bikinili hali olay! Tepki gösterdi

Yargıtay'dan çok konuşulacak 'nişan' kararı

Yargıtay'dan çok konuşulacak 'nişan' kararı

Haberlerden öğrendi, teslim oldu

Haberlerden öğrendi, teslim oldu

ABD yeni Türk pilotlara 'F-35 eğitimi vermeme kararı aldı'

ABD yeni Türk pilotlara 'F-35 eğitimi vermeme kararı aldı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret ettiler! 'O kadar özel zaman geçirdik ki...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret ettiler! 'O kadar özel zaman geçirdik ki...'

CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Akın ettiler: Nüfus 10 kat arttı! Oteller tamamen doldu

Akın ettiler: Nüfus 10 kat arttı! Oteller tamamen doldu

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beytüşşebap'a bir de şimdi bakın

Çatışma bitti, huzur geldi! Beytüşşebap'a bir de şimdi bakın

Akdeniz'de Lindos Adası açıklarında deprem!

Akdeniz'de deprem!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Pençe Harekatı' açıklaması

Bakanlıktan 'Pençe Harekatı' açıklaması

Korkunç tablo! Suya bakan hayrete düştü

Korkunç tablo! Suya bakan hayrete düştü

FETÖ firarisi eski yüzbaşı çalılıkların arasında yakalandı

Firariydi! Çalılıkların arasında yakalandı

Muğla'da orman yangını

Muğla'da orman yangını

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.