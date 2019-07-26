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Eşyalarla tehlikeli yolculuk

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 10:13 | Son Güncelleme

Gaziantep’te ev eşyalarını taşıyan bir ailenin kamyonetin kasasındaki tehlikeli yolculuğu görüntülendi.

Eşyalarla tehlikeli yolculuk

Gaziantep’te ev eşyalarını taşıyan bir ailenin kamyonetin kasasındaki tehlikeli yolculuğu görüntülendi. Ailesiyle ve eşyalarla yolculuk yapan kız çocuğu ise yolculuk sırasında kedisini kucağından ayırmadı.
Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Kamil Şerbetçi Bulvarı’nda seyreden kamyonetteki ailenin tehlikeli yolculuğu görüntülendi. Ev eşyalarının bulunduğu kamyonette yolculuk yapan aile, tehlikeye aldırış etmedi. Ev eşyalarıyla dolu kamyonet kasasının köşesinde yolculuk yapan aile, kameraları görünce yüzlerini kapatmaya çalıştı. Eşyalarla birlikte yolculuk eden 2’si çocuk 5 kişinin seyahati yürekleri ağza getirdi. Kamyonetin sürücüsü de şaşkın bakışlara aldırış etmeden ilerledi. Kamyonet seyir halindeyken bir kişi de kasanın kenarına oturup ayaklarını salladı.

Kedisini kucağından ayırmadı
Ailesiyle birlikte tehlikeli şekilde yolculuk eden minik kız, kedisini kucağından ayırmadı. Kamyonetin kasasında ayakta tehlikeli yolculuk yapan kız çocuğu, kedisini bir an olsun bırakmadı. Şehir merkezine doğru ilerleyen kamyonet bir süre sonra gözlerden kayboldu.

Eşyalarla tehlikeli yolculuk

Eşyalarla tehlikeli yolculuk

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