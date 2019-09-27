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“Et Cetera On The Bosphorus” yeni menüsü ile misafirlerini bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 18:13 | Son Güncelleme

Radisson Blu Bosphorus Hotel İstanbul’un içerisinde bulunan Et Cetera On the Bosphorus yeni menüsü ile misafirlerini bekliyor.Boğaz manzarası ve atmosferi ile hafızalara kazınan Et Cetera, yeni menüsü ile misafirlerini bekliyor.

“Et Cetera On The Bosphorus” yeni menüsü ile misafirlerini bekliyor

Radisson Blu Bosphorus Hotel İstanbul’un içerisinde bulunan Et Cetera On the Bosphorus yeni menüsü ile misafirlerini bekliyor.
Boğaz manzarası ve atmosferi ile hafızalara kazınan Et Cetera, yeni menüsü ile misafirlerini bekliyor. Açıldığı ilk günden bugüne sayısız davete ev sahipliği yapan restoran, yeni menüsü ile “sonbahara merhaba” diyor. Akdeniz mutfağından ilham alınarak oluşturulan yeni menüde hem yöresel lezzetler hem de mevsimsel ürünler yer alıyor. Akdeniz mutfağının olmazsa olmazları pizza ve makarna çeşitlerine, sağlıklı beslenmek isteyenler için salatalar eşlik ediyor. Ana yemek tercihlerinde Et Cetera kebap, kişnişli tavuk, ızgara levrek sunuluyor. Akşam yemeklerinin vazgeçilmezi olan tatlılardan ise kremalı elmalı turta menüde yer alan eşsiz lezzetler arasında ön plana çıkıyor.
Yeni menüsü ile “sonbahara merhaba” diyen Et Cetera On the Bosphorus, lezzet tutkunlarını bekliyor.

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