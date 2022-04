Et fiyatları düştü mü, ne kadar oldu? Et ve Süt Kurumu kırmızı et, beyaz et, şarküteri fiyatları kaç TL?

Et fiyatları düştü mü? Et ve Süt Kurumu et fiyatları ne kadar oldu? Kırmızı et, beyaz et, şarküteri fiyatları gündemde araştırılan konulardan birisi oldu. Vatandaşların ucuz et yemesi amacıyla market ortalamalarının altında et fiyatlarında yüzde 20'ye varan düşüş meydana geldi. Ucuz et satışları bugünden itibaren başladı. Peki; Et ve Süt Kurumu et fiyatları ne kadar oldu?

ET FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci; "Mevcut stoklarımızda bir problem yok. Et fiyatları konusunda etin kaynağı olan olan yem, bir kilo etin yüzde 70'ini yemin kendisi oluşturur. Süt hayvancılığında da aynıdır bu. 1 kilo süt ile 1.3 kg yem almalı deriz. Türkiye'nin gerek büyükbaş gerek küçükbaş konusunda hiçbir problemi yok.

Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ramazan boyunca vatandaşlarımız ucuz et yesin diye market ortalamalarının yüzde 15-20 altında, ucuz et satışları bugünden itibaren başlamış durumda.

Kurbanla ilgili de üreticilerimizin bu mevcut piyasa şartlarını da dikkate alarak, et fiyatları da üreticimizi memnun eder düzeyde. Buradan hareketle de buraya olan ilgilerini sürdüreceklerini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

GÜNCEL ET FİYATLARI!

Listeler ESK resmi sitesinden alınmıştır.

ET VE SÜT KURUMU ŞUBELERİ NEREDE?

Türkiye hayvancılığı ve ülke ekonomisine önemli katkılar sunan 'Et ve Balık Kurumu', 2013 yılından itibaren 'Et ve Süt Kurumu' adıyla sektörde faaliyetlerini sürdürüyor. Piyasa fiyat istikrarının oluşmasına katkı sağlayan Et ve Süt Kurumu'nda indirimli satışlar 8 Nisan itibariyle başlıyor.

ET VE SÜT KURUMU ŞUBELERİ İÇİN TIKLAYINIZ