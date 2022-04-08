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Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan kimdir? Mustafa Kayhan kim, kaç yaşında, nereli?

08.04.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan kimdir? Mustafa Kayhan'ın kim olduğu arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Son günlerde kamuoyunun gündemine oturan Et ve Süt Kurumu'nun başında kimin olduğu araştırılıyor. Peki; Mustafa Kayhan kimdir?

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan kimdir? Mustafa Kayhan kim, kaç yaşında, nereli?

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan kimdir? Mustafa Kayhan kim, kaç yaşında, nereli? Mustafa Kayhan hakkında arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Osman Uzun, 2018 yılından bu yana görev yaptığı kurumdan geçtiğimiz aylarda ayrılmıştı.

MUSTAFA KAYHAN KİMDİR?

Mustafa Kayhan, 2013 yılında Mehdi Eker’in bakanlığı döneminde Hayvancılık Genel Müdürlüğü’ne getirilmişti.

Faruk Çelik döneminde de bir süre bu görevini yürüten Mustafa Kayhan, 2016 yılında görevden alınmıştı.

Bakanlık Müşaviri olarak atanan Kayhan, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'ne getirildi.

OSMAN UZUN GÖREVDEN ALINMIŞTI

Yapılan zammın ardından Et ve Süt Kurumu Genel Müdür Osman Uzun, gelen tepkilere "Bizim fiyatlar çok düşüktü. Bu nedenle çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatı artırdık." şeklinde cevap vermişti.

Açıklamalarıyla tepki çeken Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun görevden alınırken yerine eski Hayvancılık Genel Müdürü Mustafa Kayhan getirildi.

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