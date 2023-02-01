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Eteği "yanlışlıkla" açılmış! Yanında çocuğuyla erotik canlı yayın yapan kadının ifadesi ortaya çıktı: "Videoyu çektim çünkü..."

01.02.2023 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsel içerikli canlı yayında takipçilerine elinde dondurmayla müstehcen pozlar verirken bir yandan çocuğu olduğu öne sürülen kişiyle ilgilenen kadının o anları büyük tepki toplamıştı. Gözaltına alınan H. K. adlı kadın emniyetteki ifadesinde videoyu neden çektiğini açıkladı. Avukatı ise canlı yayında H. K.'nin eteğinin "yanlışlıkla" açıldığını, H. K.'nin yayını hemen kapattığını söyledi.

Eteği "yanlışlıkla" açılmış! Yanında çocuğuyla erotik canlı yayın yapan kadının ifadesi ortaya çıktı: "Videoyu çektim çünkü..."

Canlı yayın açtı, bir yandan erotik pozlar verirken bir yandan çocuğuyla ilgilendi. Ortaya çıkmasıyla Türkiye'nin gündemine oturup tepkilerin hedefi haline gelen görüntülerdeki kadın, bahane olarak kocasının kumar borcunu gösterip "Para kazanmak için videoyu çektim" dedi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA HIZLA YAYILDI! GÖZALTINA ALINDI

Bir sosyal medya platformunda yanında çocuk varken cinsel içerikli yayın yapan H. K.'nin görüntülerinin bazı sitelerde yayınlanması üzerine, DHA'nın aktardığına göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı "Müstehcenlik ve hayasızca hareketler" suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.

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Savcılıkça kaydı yapan ve yayınlayan şüpheli veya şüpheliler hakkında gözaltı talimatı verildi.

İlerleyen saatlerde H.K. adlı kadın, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

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"EŞİM O DÖNEM KUMAR OYNUYORDU, BORÇLANMIŞTI"

H. K.'nin emniyetteki ifadesi de ortaya çıktı. tv100'de yer alan habere göre H. K.'nin “Paylaşılan video eski bir video. Eşim o dönem kumar oynuyordu, bu nedenle borçlanmıştı. Para kazanmak için videoyu çektim” dediği ileri sürüldü.

ETEĞİ "YANLIŞLIKLA" AÇILMIŞ

Öte yandan H.K.’nin avukatı Ömer Tekin Türker, H.K.’nin 1.5-2 sene önce eşinden ayrı yaşadığı dönemde temizlik işleri yaparken aynı zamanda sosyal medya içerikleri ürettiğini ifade etti.

Türker, H. K.'nin bir canlı yayın sırasında da eteğinin yanlışlıkla açıldığını, yayını hemen kapattığını ancak başkaları tarafından paylaşılarak yayıldığını söyledi.

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