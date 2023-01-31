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  4. Kadraja giren kişiyi görenler ateş püskürdü! Cinsel içerikli yayında tepki çeken anlar: Dondurmayla poz verirken çocuğu...

Kadraja giren kişiyi görenler ateş püskürdü! Cinsel içerikli yayında tepki çeken anlar: Dondurmayla poz verirken çocuğu...

31.01.2023 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Canlı yayında izleyicilerine erotik gösteri yapıp para topladığı iddia edilen kadın sosyal medyada büyük tepki topladı. Kadın o anlarda kadraja giren, çocuğu olduğu öne sürülen kişiyle de ilgilendi.

Kadraja giren kişiyi görenler ateş püskürdü! Cinsel içerikli yayında tepki çeken anlar: Dondurmayla poz verirken çocuğu...

Sosyal medya, yanında çocuğuyla takipçilerine erotik içerikli yayın yapan kadının videosunu konuşuyor. O görüntüler kullanıcıların tepkilerinin hedefi haline geldi.

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DONDURMAYLA POZLAR VERDİ

Söz konusu görüntülerde canlı yayın açan bir kadının izleyenlere çeşitli pozlar verdiği anlar yer alıyor. Kadın kameraya bakıp kahkaha atarken elinde dondurma tuttuğu görülüyor.

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ÇOCUK DA YAYINA DAHİL OLDU

Devamında ise elindeki dondurmayı, odada çocuğu olduğu iddia edilen kişiye uzatıyor ve izleyicilerine poz vermeye devam ediyor.

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SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Yayının ilerleyen kısımlarında bir yandan çocukla ilgilenip bir yandan takipçilerine poz vermeye devam eden kadın sosyal medyada büyük eleştiri oklarının hedefi oldu. Birçok kişi kadının çocuğunun yanından para için böyle bir şey yapmasına tepkisini dile getirdi.

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