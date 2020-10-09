HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Etek altı' taciz davasında mahkeme kararını verdi

'Etek altı' taciz davasında mahkeme kararını verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2020 11:21 | Son Güncelleme

Ankara'da kamu kurumunda çalışan Veli İlhan Ceylan, alışveriş merkezinin yürüyen merdiveninde önündeki avukat M.N.'nin cep telefonuyla etek altı fotoğraf ve görüntülerini çektiği iddiasıyla açılan 'cinsel taciz' davasında, delil yetersizliğinden beraat etti.

Olay, 4 Mayıs 2018 tarihinde meydana geldi. Veli İlhan Ceylan, yürüyen merdivenden çıkarken cep telefonuyla önündeki avukat M.N.'nin etek altı fotoğraf ve görüntülerini çekti. Karşı merdivenden inen başka bir kadının uyarısıyla M.N. durumu fark edince, Veli İlhan Ceylan kaçmaya başladı. Avukat M.N'nin yardım istemesiyle çevredekilerin yardımıyla Veli İlhan Ceylan yakalandı. Cumhuriyet savcılığının başlattığı soruşturma sonunda Veli İlhan Ceylan hakkında 'cinsel taciz' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Olaya ilişkin AVM'nin güvenlik kamerası görüntüleri de dava dosyasına delil olarak girdi.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Mayıs 2019'da Ankara 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk celsesinde, Ceylan suçlamaları kabul etmeyerek, "Yürüyen merdivenden çıkarken eşimi aramaya çalışıyordum. Merdivenlerden inip çıkanlar vardı. Görgü tanığı bir şeyler söyleyerek indi ve aşağıda beklemeye başladı. Arkadan sesler yükselince oradan uzaklaştım. Sonra 'yakalayın' diye bağırdılar. Biri elinde makas ya da bıçak olabilir, sallayarak üzerime geldi. Ben de korkudan güvenlik noktasına doğru koşmaya başladım. Beni yakaladılar ve arbede yaşandı. Arbede devam ederken, müşteki 'şahıs benim fotoğraflarımı çekmiş, şikayetçiyim' dedi. Telefonumda herhangi bir fotoğraf bulunmadı. Telefon ve kamera kayıtları incelendi. Bir suç unsuruna rastlanılmayınca polis merkezinden ayrıldım. Suçlamayı kabul etmiyorum, fotoğrafını çekmedim" diye savunma yaptı.

118e82afc9c40879afd95dc398d2b768

AVUKAT: 'BEN KAMU DENETÇİSİYİM, BIRAKIN' DİYE BAĞIRIYORDU

Avukat M.N. ise "Karşıdan aşağıya inen kadın, 'telefonunun flaşını açmış, eteğinizin altını çekiyor' diye bağırdı. Arkamı dönünce sanık beni ittirdikten sonra kaçmaya başladı. Ben de arkasından, 'tacizci var, yakalayın' diye bağırdım. Oradaki bir kişi kaçarken sanığı düşürdü. 'Ben kamu denetçisiyim, bırakın' diye bağırıyordu. Daha sonra polis geldi ve karakola gittik. Şikayetimden vazgeçmem için baskı yapılıyor" diye ifade verdi.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Davanın karar duruşmasında sanık Ceylan ve taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme, yargılamada sona gelindiğini belirterek taraflara söz verdi. Müşteki avukatları Ceylan'ın cezalandırılmasını talep ederken, Ceylan suçsuz olduğunu belirterek, beraatını istedi. Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, Ceylan'ın delil yetersizliğinden beraatına hükmetti.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Şoke eden olay! Metro raylarına atladıŞoke eden olay! Metro raylarına atladı
Çekiliş sonuçları belli olduÇekiliş sonuçları belli oldu
En Çok Okunan Haberler
MasterChef'te korkutan anlar! Kanlar içinde kaldı
MasterChef'te korkutan anlar! Kanlar içinde kaldı
Kayıp genç kız bulundu, ablasına cinsel saldırıyla suçladığı babası tutuklandı
Kayıp genç kız bulundu, ablasına cinsel saldırıyla suçladığı babası tutuklandı
Çukur oyuncuları yeni dizide buluştu
Çukur oyuncuları yeni dizide buluştu
Azerbaycan-Ermenistan çatışmasıyla ilgili Putin harekete geçti
Azerbaycan-Ermenistan çatışmasıyla ilgili Putin harekete geçti
Kafede dehşet! Bir anda kurşun yağdırdılar
Kafede dehşet! Bir anda kurşun yağdırdılar
Koronavirüse yakalanan Trump hakkında flaş karar
Koronavirüse yakalanan Trump hakkında flaş karar
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
Diğer Haberler
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Bakan Koca: Salgının hızını kestik
Ölmeden hemen önce cinsel istismara uğradığı ortaya çıkmıştı! Minik Rügar'ın yürek yakan hikayesi
Ölmeden hemen önce cinsel istismara uğradığı ortaya çıkmıştı! Minik Rügar'ın yürek yakan hikayesi
Korkunç olay! 4'üncü kattan düşerek öldü
Korkunç olay! 4'üncü kattan düşerek öldü
Üsküdar'da şoke eden olay! Metro raylarına atlayan kişi ağır yaralandı
Şoke eden olay! Metro raylarına atladı
Zonguldak'ta şiddetli yağmur ve rüzgar! İş yerlerini su bastı, ağaçlar devrildi
Zonguldak'ta yollar göle döndü
Aldıkları sıfır araç hiçbir uyarı vermedi! Yanmaktan son anda kurtuldular
Büyük panik! Yanmaktan son anda kurtuldular
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.