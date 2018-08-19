"Eti sağlıklı tüketmek için doğru pişirin"

İSTANBUL (AA) - HATİCE ŞENSES - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Yüksel Altuntaş, kırmızı et tüketiminden bağımsız pişirme metotlarının da sağlık açısından çok önemli hale geldiğini belirterek, "Yüksek ısıda, uzun süreli pişirme sağlık açısından zararlıdır. Buna karşın eti, tencere yemeği şeklinde pişirme veya haşlamada böyle bir risk artışı görülmemiştir." dedi.

Altuntaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl Kurban Bayramı'nda milyonlarca küçük veya büyükbaş hayvanın kesiminin, belirli bir sürede yoğun et tüketimini ve bunun sağlık açısından oluşturabildiği sorunları akla getirdiğine işaret etti.

Bu nedenle etin kesim sonrası saklanmasının, işlenmesinin, pişirilmesinin ve tüketilmesinin sağlık kurallarına uygun olması gerektiğini dile getiren Altuntaş, kesimden sonra kurban etinin hemen buzdolabına konulmaması gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Yüksel Altuntaş, "Et, hava sıcak değilse serin bir yerde mümkünse 3-6 saat kadar bekletildikten sonra buzdolabına alınmalıdır. Bu durum etin pişirilmesini ve sindirilmesini kolaylaştırır ve ete lezzet verir." diyerek, et tüketiminin sağlığa olan etkilerinin sadece kendisiyle ilgili olmadığını söyledi.