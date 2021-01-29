Etiyopya'da yeni bir sıtma sineği türü ortaya çıktı

Yakın zamana kadar Afrika kıtasında gözlemlenmeyen bir sinek türünün Etiyopya’nın şehirlerinde yaygın olarak görülmesi ülke ve kıtada paniğe neden oldu.

Hollanda'daki Radboud Üniversitesi Tıp Merkezi ve Etiyopya Armauer Hansen Araştırma Ensitüsü'nün bulgularına göre yeni böcek türünün kentlere girişiyle birlikte şehirlerde yaşayanlar için de sıtma riskinin yakında artabileceği açıklandı.

Yeni sinek türünün sıtma enfeksiyonları için endişe verici sonuçları olduğunu gösterdiği ifade edildi.

SITMA HASTALARININ KANIYLA DENEY

Nijmegen Radboud Üniversitesi Tıp Merkezi Tropikal Bulaşıcı Hastalıklar Epidemiyolojisi Prof.Teun Bousema da konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bu sebeple Etiyopyalı sıtma hastalarının kanıyla sivrisinek besleme deneyleri yaptık" diye konuştu. "Yerel sıtma parazitinin yeni sivrisinekte gelişip gelişemeyeceğini tespit etmemize imkan tanıdı" diyen Teun Bousema "Şaşırtıcı şekilde, Asya sivrisineğinin, Etiyopyalı sivrisinek kolonimize nazaran yerel sıtma parazitlerine daha duyarlı olduğu açığa çıktı. Bu sivrisineğin, iki ana sıtma türü için son derece etkili bir yayıcı olduğu anlaşılıyor" ifadelerine yer verdi.