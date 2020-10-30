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Etiyopya’da 2 eyalet arasında çıkan çatışmalarda 27 kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2020 12:25 | Son Güncelleme

Etiyopya’da 2 eyalet arasında yaşanan şiddetli çatılmalarda 27 kişi hayatını kaybetti.Etiyopya hükümetinden yapılan açıklamada, Somali ve Afar eyaletleri arasında sınırlar nedeniyle çatışmalar çıktı.

Etiyopya’da 2 eyalet arasında yaşanan şiddetli çatılmalarda 27 kişi hayatını kaybetti.
Etiyopya hükümetinden yapılan açıklamada, Somali ve Afar eyaletleri arasında sınırlar nedeniyle çatışmalar çıktı. Çatışmalarda 27 kişi hayatını kaybetti. Afar bölgesindeki yetkililerden açıklama olmazken, Somali bölgesi Sözcüsü Ali Bedel, Afar militanları suçladı. Bedel, “Yaşanan cinayetlerin Afar’dan gelen yerel milisler yüzünden oldu" dedi.
Öte yandan, 2014 yılında Etiyopya hükümeti Afar’a 3 kasaba ekleyerek Somali ve Afar arasındaki sınırları yeniden düzenledi. Addis Ababa’da yaşayan siyasi analist Mohamed Olad, “Üç Somali kasabasının herhangi bir yasal prosedür olmaksızın 2014 yılında Afar bölge yönetimine devredilmesi, bu tekrarlayan trajik ve anlamsız cinayetlerin nedeni" dedi.

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