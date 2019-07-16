Etiyopya'da FETÖ'cü müdür, okul paralarını hesabına geçirmiş

ADDİS ABABA (AA) - TUFAN AKTAŞ - Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Etiyopya'nın Harar şehrinde Fetullahçı Terör Örgütü'nden (FETÖ) aldığı okulların eski müdürünün, okula ait tüm gelirleri kendi hesabında topladığı ortaya çıktı.

Harar'daki okullardan çıkan belge ve kayıtlara göre, bir kampüste yer alan okulların eski müdürü Etiyopyalı Yasin Noor, yaklaşık bir yıldır velilerden alınan kayıt, kitap ve kıyafet ücretlerin hepsi için şahsi hesabını kullandı.

Geçen ay, Harar Milli Eğitim Bakanlığının yapılması beklenen devir nedeniyle "tüm kayıtları durdurma" emrini dikkate almayan Noor, yeni yıl için velilerin ödediği kayıt paralarını da kendi hesabında toplayarak okula teslim etmedi.

- Yasal süreç başlatıldı

TMV yetkililerinden edinilen bilgiye göre, okullardaki kantin gibi bazı bağımsız bölümleri kiraya vererek gelir elde eden müdürün, söz konusu kiralamalar karşılığında makbuz kesmediği anlaşıldı.

Harar Savcılığına başvuran TMV, ortadan kaybolan paralara ilişkin yasal süreç başlattı.

- Noor, okulların devrinde zorluk çıkarıyordu