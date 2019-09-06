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Etiyopya'da iki yardım çalışanı öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 16:36 | Son Güncelleme

Etiyopya'da iki yardım çalışanı öldürüldü

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya'nın batısındaki Gambella bölgesinde iki yardım çalışanının kimliği belirsiz silahlı kişilerce öldürüldüğü bildirildi.

Uluslararası yardım kuruluşu Action Against Hunger'dan (Açlığa Karşı Eylem) yapılan yazılı açıklamada, kuruluşa bağlı iki görevlinin, dün sabah saatlerinde silahlı kişilerin saldırısında hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, "Çalışanlarımız saldırıya uğradıklarında Nguenyyiel Mülteci Kampı'ndan seyahat halindeydi. İki kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Gambelle bölgesinde acil olanlar hariç tüm yardım çalışmaları durduruldu." ifadesi kullanıldı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Etiyopya'daki iç savaştan kaçan yaklaşık 400 bin Güney Sudanlı mülteci bulunuyor.

Güney Sudanlı mültecilerin çoğunluğu sınırda yer alan Gambella bölgesinde kurulan kamplarda yaşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Etiyopya Gambella yardım çalışanı

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