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Etiyopya'da iktidar koalisyonunda çatlak

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 14:19 | Son Güncelleme

Koalisyon ortağı Tigray Halkı Kurtuluş Cephesi (TPLF), Amhara eyaletinde yaşananlardan ötürü Amhara Demokratik Partisinin (ADP) diğer ortaklarından özür dilemesini istedi - TPLF, ADP'nin gerekli adımları atmaması halinde koalisyondan ayrılacağı tehdidinde bulundu

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya'da iktidar koalisyonunda yer alan Tigray Halkı Kurtuluş Cephesi (TPLF), ülkede geçen ay yaşanan güvenlik zafiyetinden koalisyon ortağı Amhara Demokratik Partisini (ADP) sorumlu tuttu.

Partinin dün düzenlenen merkez komite toplantısının ardından yazılı açıklama yapan TPLF, koalisyonda yer alan ADP'nin "şovenist" güçlerle çalıştığını ve zaaf göstererek tüm bölgenin güvenliğini tehlikeye attığını belirtti.

ADP'nin yaşananlardan ötürü özür dilemesini isteyen TPLF, partinin kendi içerisindeki kırılgan durumu gözden geçirmemesi halinde ADP ile çalışmanın kendileri için "zor" olacağını kaydetti.

TPLF ayrıca 4 partinin oluşturduğu Etiyopya Halkları Devrimci Demokratik Cephesinin (EPRDF) gelecek yıl yapılması planlanan genel seçimlere ilişkin açık bir duruş sergilemesi ve bunu halkla paylaşması gerektiğine işaret etti.

EPRDF, Tigray Halkı Kurtuluş Cephesi (TPLF), Oromo Demokratik Partisi (ODP), Amhara Demokratik Partisi ve Güney Etiyopya Halkları Demokratik Hareketinden (SEPDM) oluşuyor.

Geçen yıl Oromo kökenli Başbakan Abiy Ahmed'in koltuğa oturmasının ardından devletteki nüfuzunu kaybetmeye başlayan TPLF'nin bu açıklaması, koalisyon ortaklarına yönelik ilk sert tepkisi olması nedeniyle dikkati çekiyor.

Etiyopya'nın Amhara eyaletinde 22 Haziran'da yerel yönetimi ele geçirme teşebbüsünden saatler sonra eski Genelkurmay Başkanı Seare Mekonnen başkentteki evinde Tümgeneral Gezae Aberra ile suikaste uğramıştı.

Darbe girişimiyle suçlanan eski general Asaminew Tsige, Abiy Ahmed hükümeti tarafından bir yıl önce eyaletin güvenlik şefliği görevine getirilmişti.

Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti'nin idari yapısı, etnik kökenlere göre şekillendirilmiş 9 eyaletten, ayrıca Addis Ababa ve Dire Dawa olmak üzere 2 özel şehir yönetiminden oluşuyor.

Oromo ve Amhara halkı ülkenin en büyük etnik grupları olma özelliğini taşıyor. Yaklaşık 100 milyon nüfusa sahip ülkede nüfusun yaklaşık yüzde 35'ini Oromolar, yüzde 27'sini Amharalar, yüzde 6'sını da Tigraylar oluşturuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Amhara Etiyopya Tigray

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