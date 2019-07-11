Etiyopya'da iktidar koalisyonunda çatlak

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya'da iktidar koalisyonunda yer alan Tigray Halkı Kurtuluş Cephesi (TPLF), ülkede geçen ay yaşanan güvenlik zafiyetinden koalisyon ortağı Amhara Demokratik Partisini (ADP) sorumlu tuttu.

Partinin dün düzenlenen merkez komite toplantısının ardından yazılı açıklama yapan TPLF, koalisyonda yer alan ADP'nin "şovenist" güçlerle çalıştığını ve zaaf göstererek tüm bölgenin güvenliğini tehlikeye attığını belirtti.

ADP'nin yaşananlardan ötürü özür dilemesini isteyen TPLF, partinin kendi içerisindeki kırılgan durumu gözden geçirmemesi halinde ADP ile çalışmanın kendileri için "zor" olacağını kaydetti.

TPLF ayrıca 4 partinin oluşturduğu Etiyopya Halkları Devrimci Demokratik Cephesinin (EPRDF) gelecek yıl yapılması planlanan genel seçimlere ilişkin açık bir duruş sergilemesi ve bunu halkla paylaşması gerektiğine işaret etti.

EPRDF, Tigray Halkı Kurtuluş Cephesi (TPLF), Oromo Demokratik Partisi (ODP), Amhara Demokratik Partisi ve Güney Etiyopya Halkları Demokratik Hareketinden (SEPDM) oluşuyor.